Niente nave, la crociera dei sogni di Life at Sea Cruises non si farà

Roba da far impallidire la celebre favola di Esopo: mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso.

E invece è quello che ha fatto esattamente la Life at Sea Cruises, che ha venduto una crociera da sogno, anzi la crociera dei sogni: un viaggio su una meravigliosa nave intorno al mondo, tre anni fuori dalla routine per inseguire i propri desideri, ma, piccolo particolare, lo ha fatto non avendo ancora la nave su cui farlo.

Ben 111 le cabine vendute a persone che, in alcuni casi, dovendo pianificare un’assenza così lunga da casa e per contenere i costi, avevano affittato, o, addirittura venduto, il loro appartamento. E poi è arrivata la doccia ghiacciata: la crociera è stata annullata perché la compagnia non è riuscita a comprare in tempo la nave come aveva programmato.

La crociera originariamente doveva partire da Istanbul il 1° novembre, ma la partenza è stata prima posticipata all’11 novembre e trasferita ad Amsterdam, poi di nuovo rimandata al 30 novembre, sempre da Amsterdam. Ma il 17 novembre, proprio a ridosso della terza data di partenza, i passeggeri sono stati ufficialmente informati che la crociera sarebbe stata annullata.

Secondo la Cnn, che sta seguendo la vicenda, alcuni dei passeggeri che avevano prenotato le 111 cabine vendute si trovano ancora ad Istanbul, altri sostengono di non avere un posto dove tornare, avendo venduto o affittato la casa in previsione del viaggio. Tutti comunque hanno speso un piccolo patrimonio per dare vita al proprio sogno e ora si trovano in difficoltà.

La società, dal canto suo, ha dichiarato che effettuerà i rimborsi in rate mensili, a partire da metà dicembre e che pagherà l’alloggio fino al 1° dicembre e i voli di ritorno a casa per chiunque sia rimasto bloccato a Istanbul.

Ma, come è stato possibile arrivare a una situazione così paradossale? Sempre secondo la Cnn, la Life at Sea Cruises aveva programmato l’acquisto di AidAaura, la nave per la crociera, per la fine di settembre, molto vicino quindi alla data di partenza, con l’idea di rinnovarla e poi metterla in mare I programmi, operò, sono andati in fumo quando la nave le è stata soffiata da un’altra compagnia, la Celestyal Cruises, a metà novembre. E così, fine dei sogni.

Il proprietario di Life at Sea Cruises, Vedat Ugurlu, che alla fine ha dovuto metterci la faccia, si è detto «estremamente dispiaciuto per l’inconveniente» e ha confermato che la crociera non sarebbe partita come previsto perché, «banalmente, manca la nave». Nel suo messaggio, Ugurlu ha chiarito che non poteva permettersi di sborsare 40-50 milioni di dollari per acquistare l’Aidaaura e che l’azienda si era appoggiata a un gruppo di investitori che, però, si sono tirati indietro a causa della situazione n Medio Oriente, con il conflitto in Israele, che era del tutto imprevedibile all’inizio di questa vicenda tragicomica.