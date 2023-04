Niente sneakers e mai calzoni senza cinta: ecco il Galateo di Ita per i piloti

La gomma da masticare in divisa? No grazie. E ancora: niente cuffie e vietato calzare le sneakers. Signore e signori, ecco il Galateo varato da Ita Airways a uso e consumo dei piloti, che sono tenuti a rispettare alla lettera le regole imposte dall’azienda. «Devono sempre avere un aspetto impeccabile, elegante, in linea con i valori di Ita», sono le motivazioni della compagnia aerea.

E ora analizziamo nel dettaglio il Codice di condotta riservato al personale viaggiante. Cominciamo dalla barba che «va tenuta rasata o va curata quotidianamente, deve essere ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi corti e di foggia classica». Inoltre, niente pizzetto senza baffi, barba senza baffi o mosca sotto il labbro. Capelli sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire viso e gli occhi, taglio degli uomini ordinato. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile.

Pr quanto riguarda la divisa, il berretto è «imprescindibile» dell’uniforme: una volta a terra va sempre indossato o portato sottobraccio. Giacca sempre abbottonata, andrebbe indossata anche durante le fasi d’imbarco e sbarco. Colletto della camicia sempre abbottonato. Capitolo gilet: può essere indossato sia con la camicia a maniche lunghe che a maniche corte. Mai i pantaloni senza cintura.

Scarpe: «Modello classico con tacco, di pelle nera, tomaia liscia, con lacci, senza ornamenti. Possono essere indossati i mocassini modello college liscio, stivaletti tacco basso con zip. Non sono consentite scarpe sportive, anche se di colore nero come le sneakers».

«Il tesserino aziendale – recita il galateo ­– va sempre esposto nelle aree aeroportuali. In assenza di cordoncino della compagnia è consentito l’uso di cordoncino di colore blu scuro o nero. Orologi di dimensioni moderate, ammessi quelli di modello sportivo». Niente orecchini per gli uomini, per le donne invece ammesse le perle bianche classiche o i punto luce dorati o argentati a bottone, non più grandi di un centimetro. Al massimo due anelli sia per la donna che per l’uomo.

Consentiti occhiali da vista o da sole ma con stile professionale e sobrio: non vanno mai indossati negli edifici o in aeroporto. Vietato indossarli sulla testa o appesi agli abiti. Proibiti, infine, piercing visibili sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie e tatuaggi visibili o gioielli dentali.