No limits e app all in one: così si evolve il mondo dei pagamenti digitali

La piattaforma di pagamento online cinese, Alipay+, ha svelato tre trend che stanno plasmando il futuro del turismo. «Per la travel industry, con il suo ruolo centrale nella crescita economica, diventa essenziale innovarsi e stringere nuove partnership strategiche – ha commentato Douglas Feagin, presidente di Ant International – Anche Alipay+ si è evoluta per includere in un’unica soluzione i pagamenti internazionali, il destination marketing e servizi di digital lifestyle. Abbiamo visto una crescita significativa, in quanto sempre più consumatori utilizzano la tecnologia per migliorare la loro esperienza di viaggio. Crediamo in un approccio aperto e collaborativo».

Qui di seguito il tris di tendenze intercettato da Alipay+:

1. POTER UTILIZZARE IL PROPRIO METODO DI PAGAMENTO È IL VERO VALORE AGGIUNTO: la soluzione dedicata ai consumatori cinesi e partner permette ai viaggiatori di poter utilizzare la propria app di pagamento anche quando sono all’estero: tramite Alipay+, i turisti possono vivere ogni nuovo Paese visitato come dei veri local.

A ottobre 2024, Alipay+ conta più di 30 partner di pagamento, tra cui i principali e-wallet e app bancarie dell’Asia e non solo, con 1,6 miliardi di consumatori, che li collegano a più di 90 milioni di merchant in 66 mercati. Per consentire a un maggior numero di realtà di trarre vantaggio dal turismo, indipendentemente dalla loro grandezza, Alipay+ continua a collaborare con un numero sempre crescente di merchant anche con iniziative come i Qr code nazionali che consentono una crescita inclusiva. Ad esempio, con il DuitNow Qr di PayNet in Malesia, Alipay+ ha visto un aumento medio delle transazioni del 142% per trimestre nei primi nove mesi del 2024.

2. SI SPENDE DI PIÙ, E VINCONO LE ESPERIENZE: i visitatori asiatici stanno scoprendo più destinazioni. Anche le abitudini di spesa sono cambiate dopo la pandemia di Covid. Sebbene i viaggiatori spendano di più in generale, spendono meno per lo shopping e più per le esperienze. La spesa tramite Alipay+ è aumentata dell’80% per i merchant del settore food & beverage e del 50% per le attrazioni.

3. AVANTI TUTTA CON LE APP ALL IN ONE: le applicazioni che offrono servizi aggiuntivi rispetto al pagamento sono diventate rapidamente la soluzione preferita dai viaggiatori asiatici. Ad esempio, TrueMoney, partner di pagamento Alipay+ in Thailandia, ha visto il suo volume di transazioni attraverso Alipay+ aumentare di oltre 10 volte dal lancio.

Un altro esempio lampante è Freenow, servizio di taxi in Europa, che ha lanciato un mini-programma direttamente all’interno delle app dei partner Alipay+.