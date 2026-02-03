Non c’è viaggio senza recensione: analisi Trustpilot

Le recensioni sono sempre più parte integrante dell’esperienza di viaggio: non solo uno strumento di scelta, ma anche un momento di valutazione e condivisione una volta rientrati. È quello che emerge dall’analisi di Trustpilot sulle recensioni, sviluppata in occasione della Borsa internazionale del turismo (Bit 2026), in programma dal 10 al 12 febbraio.

Trustpilot ha analizzato le recensioni presenti sulla piattaforma nella categoria “viaggi e vacanze” per osservare l’andamento del settore e comprendere come i viaggiatori raccontano oggi le proprie esperienze.

L’ESPERIENZA DIVENTA CONDIVISIONE

L’analisi dei dati evidenzia una chiara stagionalità nel numero di recensioni, osservata attraverso un confronto mese su mese, con picchi che coincidono con i principali periodi di viaggio. Il valore più alto si è registrato nel gennaio 2025 (+71%), mese che riflette il racconto delle esperienze legate alle vacanze invernali e al periodo post-Natale.

Segue un trend estivo positivo, con un picco concentrato nel mese di luglio (+63%), in concomitanza con l’alta stagione delle vacanze estive, seguito da agosto (+30%), che mantiene livelli elevati di attività pur con un’intensità inferiore.

A rafforzare il quadro, nel maggio 2025 si è registrato un aumento del 27% delle aziende del settore viaggi recensite rispetto al mese precedente, un periodo chiave in cui molti consumatori pianificano e prenotano le vacanze estive.

QUALITÀ E SERVIZIO: PUNTO FORTE DEL SETTORE

Dal punto di vista qualitativo, la distribuzione delle valutazioni conferma una soddisfazione complessivamente elevata nel settore viaggi: nel periodo analizzato, in media il 74% delle recensioni ha attribuito 5 stelle. A supporto di questo dato, il sentiment positivo si attesta al 78%, in linea con il 77% registrato nel 2024, confermando una stabilità qualitativa del settore nel tempo.

Analizzando invece le parole più ricorrenti nelle recensioni del settore, emergono servizio clienti (13%) e processo di prenotazione (13%): l’esperienza di viaggio non è legata solo alla destinazione finale, ma soprattutto alla qualità delle interazioni prima, durante e dopo la prenotazione.

«I dati della nostra piattaforma confermano anche quest’anno un livello elevato di soddisfazione da parte dei viaggiatori nel settore viaggi e vacanze», ha commentato Nicoletta Besio, general manager di Trustpilot Italia. «Le recensioni accompagnano sempre più tutte le fasi del viaggio, dalla pianificazione al rientro, con picchi che si concentrano nei momenti chiave dell’anno. Questo dimostra come il feedback dei consumatori sia diventato uno strumento centrale, per chi viaggia e per le aziende del settore, che possono utilizzarlo per migliorare i servizi e rafforzare il rapporto con i viaggiatori in un mercato sempre più competitivo», ha aggiunto.