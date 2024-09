Norwegian Aqua si svela: esplorando (in anteprima) la nave del futuro

A Fincantieri di Marghera fervono i lavori su Norwegian Aqua, la nuova nave di Norwegian Cruise Line che debutterà ad aprile 2025.

Circa 3.000 maestranze si alternano a bordo quotidianamente per completare quella che – con una stazza di 156.300 tonnellate lorde e una lunghezza di 322 metri – è la più grande nave mai costruita nel cantiere veneziano.

A sette mesi dal debutto della nuova ammiraglia della compagnia, abbiamo avuto l’eccezionale opportunità di salire a bordo per una visita in anteprima di questo gioiello della cantieristica navale italiana. Che sebbene sia ancora un work in progress, sta definitivamente prendendo forma anche negli allestimenti interni, rivelando le numerose novità che distinguono questa prima unità della classe Prima Plus, più grande di circa il 10% rispetto alle sue sorelle della classe precedente, Norwegian Prima e Norwegian Viva.

Quindi con spazi più ampi a disposizione degli ospiti, ma non solo. Le dimensioni maggiori hanno consentito di rivedere la disposizione degli ambienti, rivisitare il layout e introdurre nuove funzionalità, creando una nave altamente innovativa. «Aqua è un concentrato del meglio che possiamo offrire, è stata progettata sull’ascolto delle richieste dei nostri ospiti e dei nostri partner – ha dichiarato David J. Herrera, president di Ncl – E spero che trasmetta esattamente questo concetto».

«Questa nave combina il meglio di ciò che gli ospiti hanno amato di Prima e Viva, ma con qualcosa di più – ha aggiunto Mark Kansley, senior vice president of hotel operations Ncl – La nave è più grande e ha un’offerta maggiore. Quindi se hai apprezzato il nostro ottimo servizio di bordo, lo trovi ulteriormente potenziato sulla nuova classe di navi. Se hai trovato eccezionale l’intrattenimento, qui ne avrai ancora di più. Lo stesso vale anche per le fantastiche attività e le esperienze che hai provato sulle altre nostre navi: aspettati di più su Aqua».

LE NOVITÀ DI NORWEGIAN AQUA

Uno dei fiori all’occhiello della nave è The Haven, l’area esclusiva che è una vera “nave nella nave”, dove si trovano le suite di livello superiore, ma che su Norwegian Aqua fa un ulteriore salto di qualità, introducendo per la prima volta le Suite Duplex Haven. Sistemazioni su due piani con tre camere, aree living e dining separate, un’ampia terrazza privata, tre bagni e una camera da letto principale con finestre panoramiche dal pavimento al soffitto. La zona The Haven a bordo di Aqua sarà la più grande mai realizzata, con 123 suite, una terrazza esclusiva con piscina a sfioro, due vasche idromassaggio, una spa all’aperto con sauna e stanza del freddo, una lounge privata, oltre a un ristorante e bar riservati. L’offerta delle cabine standard include invece le categorie interne, vista mare e con balcone, nonché una serie di cabine studio progettate appositamente per i viaggiatori individuali.

Una delle novità principali è l’Aqua Slidecoaster, una combinazione unica di montagne russe e scivolo acquatico che avvolgerà il fumaiolo della nave, offrendo discese emozionanti su tre livelli. Accanto, il Glow Court, un’arena sportiva digitale, offrirà attività interattive su un pavimento led durante il giorno, per poi trasformarsi in una vivace discoteca la sera. Un’altra attesa attrazione è The Stadium, uno spazio giochi ampliato con attività gratuite, che insieme a The Drop, uno scivolo secco a caduta libera di 10 piani, promette emozioni da brivido.

Sul ponte principale, i passeggeri potranno rilassarsi sui nuovi day bed o sulla promenade Ocean Boulevard che offre due piscine a sfioro aggiuntive. L’intrattenimento per i più giovani è assicurato alla Splash Academy (per bambini dai 3 ai 12 anni) e all’Entourage, un club dedicato agli adolescenti, che su Aqua sarà separato dalle aree per bambini, a differenza delle navi precedenti.

NUOVI RISTORANTI E GRADITI RITORNI

Fanno il loro ritorno a bordo i ristoranti più amati, come Hudson’s, Le Bistro per la cucina francese, Los Lobos per piatti messicani gourmet e l’Onda by Scarpetta specializzato in cucina italiana di alto livello.

Ma Norwegian Aqua propone anche nuove esperienze culinarie, come Sukhothai, al ponte 17, che servirà specialità thailandesi; Planterie, situato all’interno dell’Indulge Food Hall, con un’offerta di piatti vegetariani; mentre il Swirl Wine Bar, posizionato tra il Whiskey Bar e il ristorante Hasuki, rappresenterà una sosta obbligata all’ora dell’aperitivo con la sua ampia selezione di vini al calice e annate pregiate.

Miglioramenti sono previsti poi per il Commodore Room, uno dei principali ristoranti della nave, che adotterà un design rustico ma lussuoso, mentre il Metropolitan, bar famoso per i cocktail “Sail & Sustain”, sarà dotato di uno spazio dedicato alla musica dal vivo.

PRODUZIONI UNICHE PER L’INTRATTENIMENTO

L’intrattenimento a bordo di Norwegian Aqua sarà arricchito da due nuove ed esclusive proposte di produzione interna. La prima è “Revolution: A Celebration of Prince”, un omaggio alla vita e alla musica di Prince, con successi come “Purple Rain”, “Delirious”, “Little Red Corvette” e molti altri.

Il secondo, invece è “Elements: The World Expanded”, un mix di acrobazie, intrighi e magia ispirato ai quattro elementi naturali: terra, aria, acqua e fuoco. Si tratta della versione riveduta e corretta di “Elements” lo spettacolo con il giudizio degli spettatori più alto della storia di Ncl, a conferma, ancora una volta, dell’alta considerazione riservata ai feedback degli ospiti.

Entrambi gli spettacoli verranno proposti sul palcoscenico dell’Aqua Theater & Club, che si sviluppa su tre piani, riconvertibile in una discoteca in stile Las Vegas e anche in un night-club per serate tematiche come “90s Party”, “Livin’ La Vida Loca” e “Pop Life”.

E ARRIVERÀ ANCHE NORWEGIAN LUNA

Il management di Norwegian Cruise Line ha svelato anche il nome della seconda nave della classe Prima Plus. Si chiamerà Norwegian Luna e debutterà nel marzo 2026 con crociere di sette giorni nei Caraibi, partendo da Miami. Con una lunghezza di 322 metri e una capacità di 3.550 passeggeri, riproporrà la maggior parte delle attrazioni della gemella Norwegian Aqua.

«Ispirati dalla relazione tra la luna e le maree, siamo entusiasti di presentare la Norwegian Luna – ha dichiarato il presidente della compagnia David J. Herrera – Una nave che si abbina perfettamente alla sua sorella, la Norwegian Aqua. Il debutto della Norwegian Luna dimostra il nostro continuo impegno nel fornire ai nostri ospiti nuove navi con le ultime innovazioni, permettendo loro di scoprire le meraviglie tropicali dei Caraibi. Non vediamo l’ora che i nostri ospiti sperimentino Norwegian Luna».

Come le altre navi della flotta, anche questa sarà caratterizzata da un’opera d’arte esclusiva della street artist Elle, intitolata “La Luna“, che raffigura il legame profondo tra l’umanità e le forze celesti. Commentando la sua creazione, che colorerà la prua della nave, guidando gli ospiti in un viaggio epico di scoperta, l’artista, che ha già collaborato con marchi come Nike, Reebok e Ralph Lauren, ha affermato: «Sono entusiasta di collaborare con Norwegian Cruise Line, che ha sempre valorizzato l’arte sulle sue navi».