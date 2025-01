Norwegian Cruise Line investe 5 miliardi nel lusso

È di 5 miliardi di dollari (ovvero 4,6 miliardi di euro) l’investimento che Norwegian Cruise Line Holdings ha stanziato per la costruzione di nuove navi di lusso e la ristrutturazione dei suoi brand più esclusivi entro il 2030.

Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Harry Sommer, che ha spiegato come con questo tipo di investimento la società vuole centrare gli obiettivi finanziari e quelli in ​​termini di esperienze degli ospiti da qui ai prossimi cinque anni. Un piano per il quale è stato anche creato un nuovo ruolo dirigenziale, quello di responsabile del lusso, affidato a Jason Montaque, ex presidente di Regent Seven Seas Cruises, che avrà la responsabilità di supervisionare i marchi Regent e Oceania.

Montague, che nel 2002 aveva contribuito al lancio di Oceania, sarà dunque responsabile dell’intera brand experience sia per Oceania che per Regent e curerà il lancio, da qui al 2029, di cinque nuove navi: la prima di queste sarà l’Oceania Allura, che verrà lanciata a luglio nel Mediterraneo. Dopodiché, entrambi i marchi faranno il loro debutto con classi di navi più grandi, rendendole più efficienti da gestire e offrendo rendimenti migliori in termini di revenues.

La prossima classe di navi di Oceania sarà leggermente più grande delle precedenti, con dimensioni aggiuntive che consentiranno a Oceania di offrire agli ospiti crocieristi più spazi per nuove esperienze. La prima di queste navi è prevista intorno al 2027. Mentre la prossima classe di Regent sarà significativamente più grande e trasporterà più passeggeri, sperimentando nuovi ristoranti e innovativi spazi pubblici. Le prime due navi di questa nuova linea saranno pronte entro il 2029.

Infine Ncl Holding ha in programma di rinnovare l’Oceania Marina nel 2026 e l’Oceania Riviera nel 2027. E sempre nei prossimi due anni la società rinnoverà anche la Regent’s Seven Seas Mariner e la Seven Seas Voyager.