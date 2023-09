Norwegian Cruise Line torna alle Hawaii dopo gli incendi

Tornano le crociere a Maui, Hawaii. Il 3 settembre Norwegian Cruise Line ha ripreso gli itinerari, con Pride of America, dopo il devastante incendio che ha colpito Maui ad agosto.

«Abbiamo un forte legame con la gente e le isole delle Hawaii e una lunga storia con la destinazione; portiamo ospiti da tutto il mondo tutto l’anno in questo paradiso nel Pacifico – ha dichiarato David Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – Quando abbiamo saputo dei tragici incendi, ci siamo affrettati a mobilitare la nostra rete per sostenere gli sforzi di recupero locale a Maui. Abbiamo modificato temporaneamente i nostri itinerari per evitare di stressare ulteriormente la destinazione, abbiamo donato 50.000 dollari a Maui United Way e insieme ai nostri partner abbiamo raccolto oltre 150.000 dollari in forniture come cibo, vestiti e materassi», ha continuato.

Ncl sta collaborando con il governatore delle Hawaii Josh Green, l’Autorità per il turismo delle Hawaii e la comunità di Maui per il riavvio delle crociere nella regione. «Mentre i viaggi a West Maui sono limitati, stiamo lavorando con i nostri partner turistici per incoraggiarli a tornare in altre aree dell’isola e nel resto dello Stato», ha detto Green.