Nostalgia delle ferie? Il 60% dei viaggiatori Utravel già prenota

Come vincere la nostalgia di una vacanza nel periodo post-ferie? Semplice: se ne prenota un’altra entro un mese dal rientro nella routine quotidiana, risponde il 60% dei viaggiatori repeater di Utravel, nata 5 anni fa come corporate startup di Alpitour World e poi diventata una società benefit. Con tanti saluti alla notriphobia, un mix di paura e ansia che si prova quando non si ha un viaggio in programma. In base a una recente indagine di PiratiInViaggio, ne soffrirebbero ben 4 italiani su 10, percentuale che aumenta se si prende in considerazione la Generazione Z (53%).

Le nuove generazioni, infatti, credono molto nel valore delle esperienze e, a differenza di chi li precede anagraficamente, desiderano vivere avventure di un carico emotivo elevato, tra cui rientrano i viaggi. Ecco perché la certezza di averne uno prenotato porta con sé un insieme di emozioni positive. Allontanarsi dalla routine per visitare posti nuovi e conoscere culture differenti sono aspetti alimentati tramite i social, dove sono sempre più importanti figure come i travel blogger che invogliano a partire.

«Abbiamo notato – osserva Giovanni Tomasino, head of growth di Utravel – che molti di coloro che scelgono di viaggiare con noi decidono di prenotare subito al rientro dalla vacanza un’altra esperienza. Così abbiamo deciso di creare un programma di loyalty che premia le persone via email con uno sconto a seconda del numero di viaggi che ogni utente ha sottoscritto con noi. Le email vengono inviate entro 7 giorni dal rientro dal viaggio, in quanto siamo pienamente consci che già durante i giorni successivi al ritorno i nostri Utravelers iniziano a scorrere tra le varie destinazioni e offerte».

Secondo Utravel, il vero motivo è da ricercarsi nelle sensazioni che si provano quando si torna da un viaggio: le esperienze si trasformano in ricordi e il desiderio di collezionarne altri insieme a persone unite dalla stessa passione spinge a voler ricercare esperienze simili. Avere la certezza di sapere quando si parte e verso quale destinazione permette, inoltre, di organizzare al meglio il proprio budget e tempo a disposizione prima della partenza.