Numa aprirà nel 2024 un boutique hotel al centro di Parigi

Numa Group si espande in Francia e lancia il primo boutique hotel nel centro di Parigi. Lo storico albergo, che aprirà le sue porte al pubblico nell’estate 2024, dispone di 40 camere e 78 letti, si trova tra Canal San-Martin e Parc des Buttes Chaumont. La proprietà è a breve distanza dalla Gare du Nord e dalla Gare de l’Est. Attrazioni come Notre Dame, la Torre Eiffel o il Louvre sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

Con l’acquisizione, l’hotel sarà rivisitato secondo gli standard tecnologici di Numa: gli ospiti potranno utilizzare i propri smartphone per il check-in e il check-out, avere accesso alle camere e disporre dei servizi. I boutique apartment sono perfetti anche per lunghi soggiorni e per lo smart working, grazie alla dotazione wifi di alta qualità.

In questo modo, il principale operatore europeo e sviluppatore tecnologico di boutique apartment completamente digitalizzati è ora presente sul mercato in 10 paesi e in 27 città europee con oltre 4.500 unità: punta ai quartieri vivaci e ai principali fattori di domanda per turisti e business traveller in Europa.

«Siamo felici di annunciare il modello di successo di Numa in Francia con la nostra prima proprietà in una città cosmopolita come Parigi – Tanguy Lormier, expansion manager di Numa Group – La Francia ha il maggior volume di turismo a livello mondiale e Parigi è la destinazione più popolare in Europa. La capitale francese si adatta quindi perfettamente al concept Numa ed è il punto di partenza ideale per la nostra espansione nel mercato francese di grande richiamo».

«Nel lungo termine prevediamo di essere presenti in 12 città francesi – spiega Dimitri Chandogin, presidente di Numa Group – Stiamo esaminando opportunità in posizioni privilegiate a Bordeaux, Cannes, Lille, Marsiglia e Nizza. Il nostro obiettivo è creare una generazione completamente nuova di appartamenti per i viaggiatori moderni e innovare così il settore anche in Francia».