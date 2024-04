Numa cresce ancora: new entry a Roma, Firenze e Venezia

Numa ha annunciato l’acquisizione di tre nuove proprietà a Roma, Firenze e Venezia. Si tratta di nuove acquisizioni strategiche che sottolineano l’impegno del Gruppo nell’espansione della sua presenza nelle destinazioni più ambite d’Italia.

La nuova location romana di Numa è un edificio di 28 unità in via Ippolito Nievo 12, nel quartiere Trastevere. Numa Verso offre un design per il viaggiatore moderno, oltre a servizi completamente digitalizzati. Situato sulle rive del Tevere, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Ippolito Nievo, gli ospiti possono accedere facilmente alle attrazioni più famose di Roma.

A Venezia, invece, Numa ha rilevato un hotel storico di 20 unità nel distretto di San Marco, in calle Loredan 2353. La struttura offre viste sul fiume di San Marcuola e offre agli ospiti un comodo accesso a Piazza San Marco, Palazzo Ducale e al Ponte di Rialto con una breve passeggiata o una corsa in vaporetto. L’apertura della nuova sede è prevista per la tarda primavera o in estate.

Nel frattempo, a Firenze, Numa si è assicurata la locazione di tre immobili in posizione ideale, raggiungendo l’accordo con un unico proprietario. Numa Felice è il risultato dell’acquisizione di uno storico edificio di 10 unità in Piazza San Felice. Numa Santo Spirito è un edificio di sette unità, situato in via dei Velluti 8, che propone un’esperienza unica con splendidi affreschi, di grande attrattiva per gli appassionati di arte e storia. Infine, Numa Goldoni è un edificio di cinque unità, situato in via del Moro 3, in zona Santa Maria Novella, a pochi minuti a piedi da via Tornabuoni, il quadrilatero della moda di Firenze.

Tutte queste nuove proprietà sono state ristrutturate per preservare il loro fascino originale, incarnando l’eleganza senza tempo della città, incapsulando un mix armonioso di tradizione ed estetica contemporanea. Situate in posizione centrale, tutte le nuove location fiorentine di Numa sono nei pressi di Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e del Giardino di Boboli.

Umberto Ottaviani, general manager Italia del Gruppo Numa, ha commentato: «L’espansione a Roma, Venezia e Firenze sottolinea la nostra ambiziosa strategia, volta a stabilire una presenza capillare nelle più iconiche città italiane. Con un impegno incessante per l’innovazione e la soddisfazione degli ospiti, siamo pronti per ridefinire il panorama dell’ospitalità e creare esperienze indimenticabili per i viaggiatori di tutto il mondo in visita in Italia».

«Siamo attivamente alla ricerca di immobili in città come Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna, Verona e Torino. Il nostro obiettivo chiaro è creare una generazione completamente nuova di accomodation per il viaggiatore moderno e innovare il settore in Italia, pur rimanendo fedeli al fascino storico e senza tempo», ha aggiunto Ottaviani.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Numa