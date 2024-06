Numa Group, apre a Roma nel quartiere Ludovisi la sesta struttura

Una nuova apertura a Roma, la sesta, per Numa Group che propone accomodation boutique di alto profilo e un’ospitalità improntata al digitale.

Si tratta del Numa Roma Barberini situato in posizione strategica in via Liguria 38, nel prestigioso quartiere Ludovisi a pochi passi da via Veneto, punto ideale da cui partire alla scoperta delle bellezze della Città Eterna.

Per gli amanti dell’arte, a pochi passi dall’hotel, Palazzo Barberini e Galleria Borghese, dove ammirare le opere di Caravaggio e Bernini, chi cerca tranquillità e relax potrà godere del vicino parco di Villa Ludovisi per una passeggiata nel verde, anche se nel cuore della città.

L’hotel propone 38 camere di design divise in quattro diverse categorie per 1-3 persone. Le camere sono decorate con colori chiari, con mobili di design di Marset, Flos e Hay, le opere della galleria Bisou aggiungono agli spazi accenti colorati in verde e rosa. Numa Barberini dispone anche di un’area comune da poter utilizzare come spazio di coworking.

Anche in questo hotel sono attivi i punti di punti di forza della catena, ovvero un comodo check in e check out online tramite smartphone e accesso all’edificio e alla camera tramite codice Pin, materassi di alta qualità per un sonno ristoratore, angolo cottura con caffè e tè sostenibili, scrivanie, wifi ad alta velocità e, per finire, bagni con prodotti di alta qualità per la cura del corpo e dei capelli.