Numa Group lancia sei boutique apartment a Praga

Numa Group si espande nella Repubblica Ceca con il lancio di Numa Praga. L’operatore di boutique apartmentdigitalizzati e sviluppatore tecnologico prosegue la sua espansione in tutta Europa, annunciando sei nuove proprietà nella capitale ceca dopo quella dello scorso anno. Eccole:

– Numa Root nello storico ex Antik City Hotel in Mala Stepanska 13;

– Numa Flow nell’ex hotel a 5 stelle La Ballerina in Dittrichova 20;

– Numa Republika, l’ex hotel a 5 stelle in Petrska 5;

– Numa Poise Apartments in Narodni 27 a soli 5 minuti dal fiume Moldava;

– Numa Laurel Apartments in Jungmannovo Namesti 1 sulla Golden Cross;

– Numa Libusa Apartments in Ke Karlovu 14.

Si trovano tutte nel centro di Praga, non lontane dal fiume Moldava e da Piazza Venceslao. I nuovi boutique apartment Numa sono situati in posizione ideale per i viaggiatori business e leisure, che possono beneficiare di ottimi collegamenti di trasporto e sono circondati da locali notturni, negozi e attrazioni culturali.

I boutique hotel completamente digitali di Numa sono già prenotabili e aperti agli ospiti. In totale, Numa ha oggi quasi 6.000 mq. di superficie a Praga, incluse 167 unità e 334 letti. L’obiettivo è espandere il proprio portfolio a 300 unità nel prossimo futuro, con un target nel medio-termine di 500 unità nella città. Nella classifica delle città più popolari per un viaggio nel fine settimana, attualmente Praga è al secondo posto dietro Barcellona. Con queste nuove aperture Numa è ora attiva in 20 città di 9 Paesi europei.

«Per Numa la Repubblica Ceca, e Praga in particolare, è un mercato fondamentale dell’Europa orientale con un enorme potenziale futuro – spiega Philipp Rohweder, direttore real estate di Numa Group – Questo lancio è di notevole importanza, per quanto riguarda la nostra strategia di crescita europea. Siamo convinti che il nostro comprovato modello di business si adatti perfettamente alle caratteristiche del mercato locale».

Nell’aprile 2021 Numa ha avviato la sua espansione europea in Spagna. Nell’ottobre 2021 ha annunciato il suo lancio in Italia, con l’apertura dei boutique hotel e apartment completamente digitalizzati in location di primo piano a Roma, Milano e Firenze. Nel 2022 è toccato alla Norvegia a giugno, il Portogallo a luglio e il Belgio a dicembre. Con l’apertura in Svizzera a febbraio 2023 e l’attuale espansione nella Repubblica Ceca, Numa Group continua a implementare la propria strategia di crescita in Europa.

«Come principale operatore europeo di accomodation basate sulla tecnologia, Numa è sulla strada giusta per raggiungere il proprio obiettivo di definire una nuova generazione di soluzioni nel mondo dell’ospitalità – sottolinea Ladislav Szabo, real estate expansion di Numa Czechia– Ora siamo pronti per innovare il mercato anche a Praga. La nostra esperienza si basa nella possibilità di offrire a clienti e istituzioni soluzioni pienamente integrate e basate sulla tecnologia per il mondo dell’ospitalità».