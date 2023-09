Numa Group si espande a Roma: quinta proprietà in Via Liguria

Numa Group, operatore e sviluppatore tecnologico di boutique apartment digitalizzati, continua a espandere il proprio portfolio a Roma con 38 unità in una location di primo piano.

Si tratta del Numa Gia, ex hotel, ubicato in Via Liguria 38 nel cuore della zona moderna della Capitale, nelle immediate vicinanze del W Hotel, del Grand Hotel Palace e del nuovo Rosewood Roma; inoltre il Nobu Hotel sarà presto aperto nei pressi della nuova location Numa.

Numa Gia è la quinta proprietà del Gruppo a Roma. Gabriele Coen, direttore real estate Eepansion di Numa Italia, spiega: «Con questa proprietà esclusiva possiamo espandere in modo ulteriore la gamma di indirizzi Numa di alta qualità, completamente digitalizzati, anche in Italia. Roma è una delle destinazioni più ambite in Europa ed è anche il centro per un’ulteriore espansione in Italia. Il nostro focus in Italia è creare un’offerta turistica di appeal per turisti moderni in distretti urbani trendy».

Dimitri Chandogin, presidente di Numa Group, sottolinea: «Stiamo pianificando nuove location a Firenze, Bologna, Napoli e Palermo oltre a Roma, Venezia e Milano. L’offerta di Numa Group incontra la domanda in continua evoluzione di giovani turisti, che preferiscono un concept digitale. Allo stesso tempo, la nostra formula offre vantaggi significativi per i proprietari di hotel tradizionali, attraverso una gestione operativa efficiente e un numero limitato di staff».