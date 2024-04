Numa sbarca in Lussemburgo e apre una struttura 100% digital ad Amsterdam

Numa Group ha annunciato la prossima fase di espansione europea sbarcando in Lussemburgo. La piattaforma di ospitalità completamente digitale porta così il suo concetto innovativo nel Granducato e farà parte della nuova costruzione multi-uso Connection Property Development. L’immobile, inoltre, è stato sviluppato in collaborazione con Silverfinch Property & Asset Management Sa. L’apertura è prevista nella seconda metà del 2024.

La nuova proprietà Numa comprende 134 unità, con una superficie abitabile di circa 25 metri quadrati ciascuna. Il complesso Connection, nel quartiere di Hamm della città di Lussemburgo, è un esempio di uno sviluppo innovativo e integrato che offre sia uffici che spazi commerciali in un ambiente aperto e moderno.

Situata tra l’aeroporto di Lussemburgo, il quartiere finanziario e il centro città, la proprietà è posizionata nel cuore della vita urbana. Con i trasporti pubblici gratuiti e una linea di tram recentemente pianificata, Hamm offre una combinazione unica di comoda accessibilità e diversità culturale.

«La collaborazione con Connection property development Sa & Silverfinch property & asset management Sa ci consente di affermarci sul mercato lussemburghese e di essere coinvolti in un progetto che riflette la nostra visione della vita moderna – spiega Dimitri Chandogin, managing director di Numa Group – Con Hamm abbiamo scelto una località che convince non solo dal punto di vista strategico, ma anche per il suo sviluppo dinamico».

«Crediamo che l’integrazione di Numa in Connection darà un contributo significativo allo sviluppo dell’edificio – spiega Kindy Fritsch, director of connection property development Sa – Numa non solo riflette l’approccio lungimirante di Silverfinch, ma si allinea perfettamente con la missione dell’azienda di creare ambienti urbani moderni, inclusivi e attraenti.

Intanto, Numa apre anche la prima sede completamente digitale ad Amsterdam: “Numa Amsterdam Oosterpark”. Un design moderno con 11 camere di cinque categorie. Check-in e check-out online tramite smartphone e accesso all’edificio e alla camera tramite codice pin.

La struttura si trova nel vivace quartiere “Dapperbuurt“, base ideale per poter visitare la città. Con la fermata della metro a pochi passi, tutte le attrazioni sono facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta, il modo più idoneo per girare tra i mercati dei fiori e i mercatini delle pulci. I tour in barca non sono solo romantici, ma sono un comodo mezzo di trasporto.

Soprattutto, Amsterdam è la città con il più alto numero di musei. Il quartiere di Museumplein è una vera miniera di bellezze, tra il Rijksmuseum, il Museo Van Gogh e la Casa di Anna Frank.

La foto pubblicata nell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa di Numa Group.