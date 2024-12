Numa si espande a Roma con una nuova proprietà nel quartiere Ludovisi

Numa Group aggiunge un altro step al suo progetto di espansione in Italia e apre quella che è la sua più grande proprietà italiana ad oggi: un hotel da 72 camere nello storico quartiere Ludovisi di Roma, nei pressi di via Veneto, strada sinonimo del glamour italiano negli anni ‘50 e ’60, ora famosa per i suoi eleganti ristoranti e caffè.

La nuova struttura si unisce al crescente portfolio di Numa in Italia, presente in grandi città come, oltre Roma, Venezia, Firenze, Milano, Napoli e Torino.

L’hotel, che sorgerà in un edificio storico rimodernato, sarà dotato dell’innovativa piattaforma tecnologica Numa che permette all’ospite un viaggio completamente digitale dalla prenotazione al check-out. Gli ospiti potranno fare il check-in autonomamente, usufruire dei servizi di concierge digitale e di spazi attentamente progettati su misura, per soggiorni di breve e medio termine. Per i partner real estate, il modello operativo ottimizza i ricavi e riduce al minimo i costi operativi, rendendo il Gruppo un partner di fiducia per i proprietari di hotel e di immobili in tutta Europa.

Dimitri Chandogin, presidente e co-fondatore di Numa Group: «Roma è una città dove storia e tradizione incontrano la vibrante cultura moderna, rendendola l’ambiente perfetto per la più grande proprietà Numa in Italia, ad oggi. Con questo investimento, miriamo a dimostrare come il nostro approccio digitale possa trasformare la classica esperienza alberghiera in qualcosa di veramente semplice e memorabile. Roma è un mercato chiave per noi e questa proprietà conferma la nostra strategia di unire il fascino della storia con le comodità all’avanguardia, per soddisfare le esigenze del viaggiatore contemporaneo».

Umberto Ottaviani, general manager Italia di Numa Group, aggiunge: «Questa proprietà riflette non solo la nostra capacità di consolidare mercati strategici ad alto potenziale, ma anche il nostro impegno nel migliorare l’esperienza di viaggio attraverso l’innovazione nelle destinazioni più iconiche d’Italia».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Numa