Nuova esclusiva alle Maldive per Idee per Viaggiare

Nuova importante esclusiva per Idee per Viaggiare, che nel pieno della sua World Unconvention 2023 ha annunciato la commercializzazione nel mercato italiano del resort Sun Siyam Iru Veli, cinque stelle nell’atollo di Dhaalu alle Maldive.

Il resort fa parte della catena maldiviana Sun Siyam e sarà commercializzato attraverso le agenzie della rete a partire dal 1° novembre prossimo, con tre promozioni per prenotazioni effettuate entro il 30 novembre: trasferimento in idrovolante gratuito, riduzione per tutte le coppie, oltre alla consueta gratuità prevista per i bambini entro i 12 anni compiuti.

Danilo Curzi, ceo Idee per Viaggiare, commenta: «Proponiamo le Maldive dal 1995 e, data la loro importanza per noi, abbiamo valutato fosse necessario aggiungere alla rosa di 30-35 strutture selezionate negli anni una sorta di “casa” nostra. Abbiamo individuato questa struttura che ci rappresenta, perché ha una raffinatezza non ingessata e perché rispetta la destinazione in termini di impatto ambientale. L’accordo prevede un’esclusiva per il mercato italiano della durata di tre anni».

Sun Siyam Iru Veli sorge su un’isola di media grandezza, con un lato dal fondale digradante, particolarmente indicato per i bambini, e l’altro da cui partire con pinne e maschera, per accedere alla barriera corallina senza necessità di barca. Si raggiunge in 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.

Si compone di tre ristoranti, altrettanti bar, 125 sistemazioni di cui 68 beach villa e residence di minimo 93 mq e 57 overwater di minimo 124 mq, tutte con piscina privata. È proposto con formula Premium All Inclusive che comprende non solo pasti e bevande ma anche esperienze: accesso alla lounge in arrivo in aeroporto, alcune escursioni, crediti da utilizzare nella Spa e nel centro diving, attrezzatura per snorkeling e sport acquatici.

Luisa Quaglieri, product manager Maldive dell’operatore, aggiunge: «Le coppie in viaggio di nozze beneficeranno di un pacchetto con plus esclusivi. Le famiglie troveranno il prodotto interessante perché avranno a disposizione un kid club per la fascia di età 3-11, due ore di servizio baby sitting gratuito e menu dedicati. Pensiamo che le agenzie di viaggi e i clienti apprezzeranno la fresca raffinatezza del resort, il servizio di alto livello che coccola gli ospiti di ogni età e il fatto che sarà abbinabile a viaggi in Sri Lanka, Giordania, Emirati, Giappone, Thailandia e persino Francia».

Infine, Patrizia Di Patrizio, rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, spiega: «Siamo sicuri che Idee per Viaggiare saprà valorizzare e far crescere presso la clientela italiana il Sun Siyam Iru Veli, boutique resort che è in grado di soddisfare vari target di clientela e che incarna l’essenza stessa del turismo alle Maldive, a partire dalla premessa di sostenibilità a tutela e vantaggio dell’ambiente e della popolazione maldiviana».