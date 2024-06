Nuovevacanze punta a 200 adv con il contratto Strike

Nuovevacanze continua a crescere e raccoglie buoni risultati in Campania e Puglia, arrivando a contare 25 agenzie nell’area campana e 20 in quella pugliese. L’obiettivo del network è arrivare entro il 2025 a 200 adv fidelizzate con il contratto Strike, una formula creata per dare soccorso alle agenzie e per migliorarne la redditività.

Con lo speciale contratto, infatti, Nuovevacanze ha messo a punto un meccanismo premiante che si va a sommare al regime commissionale: si tratta di un cashback, connesso all’utilizzo dei partner platinum e gold di Nuovevacanze, tra cui figurano, per esempio, il gds Easycrs, il t.o. Travel Experience e Msc. Il valore aggiunto in termini di vantaggi economici, ma anche di accordi preferenziali, che garantisce è immediato e proprio per questo sono sempre di più le agenzie che lo sottoscrivono e che decidono di entrare nel network per poter godere dei benefit che offre.

L’espansione in un’area importante per il piano di sviluppo del network come il sud, e più in generale sul mercato, è legata anche all’e-commerce personalizzato, attivo sul sito dell’agenzia.

Nuovevacanze ha investito molto per rendere sempre più performante il motore di ricerca dedicato alle crociere, integrato ad Aria, il suo sistema di ricerca all in one nato per trarre il massimo dalla dinamica B2B2C e metterla al servizio delle agenzie con migliaia di proposte di viaggio, grazie a partnership con ben 20 bed bank, tre consolidatori di trasporti internazionali e due delle più grandi dmc specializzate in servizi e tour esperienziali.

Le innovazioni tecnologiche, che semplificano e accelerano il lavoro delle adv, hanno permesso a molte di queste di aumentare il fatturato legato a prodotto crociera.

Oltre all’incremento degli investimenti in ambito tecnologico, per ampliare il network sarà importante il potenziamento dell’operatività della squadra sales che andrà a presidiare in modo ancora più capillare nord, centro e sud, sia per un affiancamento di carattere formativo, sia per far conoscere l’innovativo modello di business di Nuovevacanze.

«La crescita in due aree al centro del nostro piano di sviluppo come la Campania e la Puglia rappresenta un obiettivo importante e non solo in termini numerici: ci dice infatti che sempre più agenzie capiscono la forza del nostro modello di business che parte dal desiderio di mettere la tecnologia al servizio delle competenze uniche e caratteristiche delle adv. I risultati ottenuti dall’e-commerce integrato nel sito di ogni singola realtà silver, gold e platinum è un plus forte che ci permette di stare al passo con il futuro», commenta Corrado Lupo, amministratore delegato di Nuovevacanze.

Naturalmente, nella politica di espansione, non manca l’attenzione del network all’intelligenza artificiale il cui potenziale costituisce un prezioso alleato anche per le singole adv che, utilizzandola al meglio, potranno trarre ulteriori vantaggi dalla profilazione dei clienti e dallo storico del business. Con le attività di ricerca dedicate a questo ambito, Nuovevacanze intende offrire ulteriori strumenti alle agenzie affiliate.