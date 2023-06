Nyc Tourism + Conventions, cambio al vertice di Tourism Development

Nyc Tourism + Conventions ha annunciato un cambiamento ai vertici del team di Tourism Development. Robert Beckham, già Svp of Membership, assumerà il ruolo di Svp Tourism Market Development per l’Europa, con base nel Regno Unito. Robert Beckham prende il posto di Reginald Charlot, che assumerà l’incarico di Svp of Tourism Market Development per i segmenti Lusso e Lgbyq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Inoltre, Makiko Matsuda Healy, in precedenza managing director for Tourism Market Development, diventerà Svp of Tourism Market Development. Le sue mansioni rimangono invariate e continuerà a concentrarsi sullo sviluppo commerciale per i mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa. Questi cambiamenti operativi ampliano l’investimento dell’organizzazione nei mercati inbound di primaria importanza per New York City.

«Questa nuova struttura del team dirigenziale ci permette di far crescere il nostro portfolio di mercati leisure internazionali e di concentrarci maggiormente sulle quote di mercato nazionali – osserva Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc Tourism + conventions president – Sia Reginald che Robert hanno lavorato a lungo per NYC Tourism + Conventions e la loro esperienza decennale ha portato un grande valore aggiunto al posizionamento strategico e alle vendite di New York City come destinazione di livello mondiale».

Beckham è entrato a far parte di New York City Tourism + Conventions nel 2002 e dal 2014 lavora nel team Membership Development and Services, guidando la diversificazione e la crescita della base sociale, fornendo anche opportunità di formazione e marketing alle aziende e alle organizzazioni dei cinque distretti. Il suo background diversificato nel settore sales e nel marketing di ristoranti, attrazioni e destinazioni è testimoniato da ruoli di leadership in nove mercati tra Europa e Sudafrica per brand iconici, tra cui The Walt Disney Company, Gordon Ramsay Restaurants e Hard Rock International.

Charlot fa parte del team Tourism Market Development dal 2008. Durante questo periodo, ha guidato i progetti di sviluppo dei mercati Europa, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. I suoi successi includono la creazione di partnership mediatiche Ooh con Air New Zealand, Havas Voyages, Viajes El Corte Inglés, ma anche partnership city-to-city per New York City con Auckland, Milano e Madrid. Charlot ha inoltre contribuito a sviluppare la strategia luxury dell’organizzazione, progetto che porterà avanti anche nella sua nuova veste. È stato presidente della International Gay and Lesbian Travel Association, membro del Virtuoso Black Diversity Advisory Board e del Nyc Tourism + Conventions Dei Advisory Board. Prima di entrare in NYC Tourism + Conventions, ha lavorato presso Thai Airways e Air France.

«Oltre a un maggiore investimento in queste regioni, la nuova struttura dirigenziale ci consente di concentrarci su strategie organizzative più profonde per i nostri target, tra cui i segmenti Lgbtq+, lusso, viaggi accessibili, Black e Us Hispanic travel» spiega Nancy Mammana, chief marketing officer di Nyc Tourism + Conventions.

Tra le altre novità, Nyc Tourism + Conventions ha recentemente ampliato le attività Mice in America Latina, concentrandosi sulle vendite e sulla formazione, mansione affidata ad InterAmerican Network, con sede a San Paolo.

Inoltre, lo scorso maggio Nyc Tourism + Conventions ha partecipato all’Imex di Francoforte. Posizionare New York come la destinazione ideale per meeting, convegni ed eventi su larga scala rimane infatti una componente fondamentale della strategia di ripresa della città, forte di una domanda in costante crescita. I viaggi business rappresentano circa il 20% dei viaggiatori, con una quota più che raddoppiata dal 2021 al 2022, raggiungendo 8,9 milioni di viaggiatori business.

New York City rimane il più grande gate di ingresso negli Stati Uniti e ospita il sistema aeroportuale più trafficato al mondo. Nel 2022 New York ha attirato 9,4 milioni di visitatori internazionali e si prevede che nel 2023 ne arriveranno 11 milioni. I viaggiatori internazionali rappresentano la metà della spesa dei visitatori in un anno tipico. New York City Tourism + Conventions ha ripristinato la sua portata globale pre-pandemia con 17 uffici internazionali che rappresentano quasi 30 Paesi nei cinque continenti. La ripresa economica di New York City è continuata nel 2022 grazie a oltre 56 milioni di viaggiatori, con un aumento del 72,5% rispetto al 2021. Questa attività segna il ritorno dell’85% dei livelli record registrati nel 2019. Nel 2023, la città si aspetta di accogliere 63,3 milioni di visitatori.