Öbb, operativo da dicembre il treno notturno Nightjet

Sarà operativo dal prossimo 10 dicembre il nuovissimo treno Nightjet del vettore austriaco Öbb per il traffico ferroviario notturno. Nei giorni scorsi è stata festeggiata l’anteprima mondiale del nuovo treno con un tour di due giorni attraverso l’Austria. Mentre per gli utenti l’entrata in servizio è prevista fra pochi giorni sulle linee linee Vienna-Amburgo e Innsbruck–Amburgo.

E per l’anno prossimo è previsto che la tratta interna dell’Austria, Vienna-Bregenz, venga convertita alla nuova generazione di Nightjet che effettuerà questo collegamento con una tariffazione molto simile a quella attualmente in vigore. Le prenotazioni si potranno effettuare sia per posti a sedere sia ovviamente per le “mini-cabin“, le cuccette di nuova generazione, per 4 persone, molto indicate per viaggi di nuclei familiari o gruppi pre costituiti dalle agenzie di viaggi. C’è poi la fascia alta del vagone-letto con un ampio scompartimento dotato di bagno privato (wc e doccia separata), due letti fissi (prenotabili come scompartimento per 1 o 2 persone) e comode sedute per lavorare o leggere.

Come descritto in un ampio reportage sul sito Ferrovie.info, i treni Nightjet di nuova generazione saranno composti da 7 carrozze, di cui due con posti a sedere (carrozza pilota e carrozza multifunzionale), tre carrozze cuccette e due carrozze letto, per una capacità totale massima per ogni treno di 254 posti. La carrozza multifunzionale offre in generale nuove e migliorate opzioni di trasporto: 6 posti bici per tutti gli appassionati di ciclismo e più spazio per bagagli, passeggini e attrezzature sportive.