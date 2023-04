Obiettivo X, il fam trip di Ota Viaggi annuncia il patrocinio Enit

Ota Viaggi ha annunciato che Obiettivo X 2023, l’evento annuale organizzato per mettere in contatto agenti di viaggi e grandi aziende del panorama turistico italiano, è stato insignito del patrocinio dell’Enit, l’Ente nazionale del turismo in Italia.

L’appuntamento, che si terrà dal 12 al 14 maggio al Cds Hotels Terrasini, ospiterà diversi incontri incentrati sulla valorizzazione dei servizi turistici in Italia e sull’importanza della professionalità nell’incoming, con l’organizzazione di due panel. Nel corso dell’educational ci sarà il consueto spazio con il direttore commerciale Massimo Diana.

Il primo panel è “Il comparto trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare”: vedrà salire sul palco di Obiettivo X: Frecciarossa, Ita Airways, Moby Lines, Tirrenia, Gnv.

Il secondo panel prende il nome di “Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana”: annovererà come relatori alcuni tra i migliori ceo e direttori generali dei tour operator italiani.

Obiettivo X 2023 ospiterà anche l’ad di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell’Ente a breve e lungo termine.