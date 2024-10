Ognissanti, top ten dei viaggi in treno: Bolzano è la più trendy

Gli italiani salgono sul treno per l’ultimo weekend lungo prima delle vacanze di Natale, che quest’anno coincide con il Ponte di Ognissanti e Halloween. Secondo i dati Trainline, l’app utile per l’acquisto di biglietti di treni e pullman in Europa, si registra un incremento del +95% dei passeggeri rispetto alla settimana precedente. Un trend che conferma la voglia degli italiani di muoversi in treno lungo tutta la penisola, da nord a sud in maniera comoda e sostenibile.

Bolzano, Bari e Trento in cima alle mete di tendenza: il capoluogo altoatesino conquista lo scettro con il +227% dei viaggiatori per il Ponte. Ecco nel dettaglio la top ten:

– Bolzano: +227%

– Bari: +178%

– Trento: +176%

– Firenze: +146%

– Ferrara: +152%

– Pisa: +108%

– Reggio Emilia: +144%

– Salerno: +136%

– Torino: +121%

– Venezia: +108%

Roma, Milano e Napoli si confermano invece le destinazioni più prenotate e riflettono la preferenza degli italiani per le grandi città, facilmente accessibili grazie all’Alta Velocità. Questi hub rappresentano, infatti, punti di partenza strategici per esplorare le aree circostanti.

«Halloween è diventato un appuntamento fisso per il turismo autunnale – commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia – Sempre più italiani scelgono il treno per scoprire le bellezze del nostro Paese anche in questo periodo e noi ci impegniamo a rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice, offrendo una piattaforma di prenotazione rapida e intuitiva».