Olimpiadi, con l’app Visa Go alla scoperta di Parigi

Parigi val bene un’Olimpiade. Molto di più, in realtà, ma a count down in corso e con centinaia di migliaia di turisti in arrivo da tutto il mondo, è tempo di immergersi nella magia della Ville Lumière. Allez!

Ecco perché Visa – partner ufficiale per le tecnologie di pagamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici – ha lanciato ufficialmente l’11 luglio in Francia Visa Go, un’applicazione studiata per mettere in contatto i visitatori con attività commerciali, luoghi e contenuti interattivi della capitale francese.

Per l’app, disponibile negli store di Google e Apple, è stata allestita una mostra a Parigi. Visa ha commissionato a sei artisti la creazione di opere d’arte che appariranno sui cartelloni pubblicitari della città e delle altre sedi limitrofe, per celebrare i Giochi e dare visibilità al commercio locale.

Tra gli artisti arruolati il principale street artist di Seine-Saint-Denis Marko 93 (Francia), lo street artist e attivista Swoon (Usa), il pioniere dei graffiti JonOne (Usa), l’artista parigina Olivia De Bona (Francia), il prolifico street artist Alex Senna (Brasile) e l’artista multidisciplinare Vexta (Australia).

Se quindi volete esplorare Parigi come un “parigino vero”, grazie a Visa Go, ecco alcuni suggerimenti pratici. Per esempio: l’obiettivo sono i negozi indipendenti, dalle panetterie, ai caffè, alle gioiellerie, per assaporare il gusto autentico della Francia? Grazie all’app potete scoprire oltre 700 attività locali in sette città: Parigi, Saint-Denis, Versailles, Saint Quentin en Yvelines, Lille, Lione e Marsiglia.

Se invece amate girare le città a piedi, andate alla ricerca delle gemme nascoste e, con la mappa interattiva di Visa Go, potete trovare offerte e sconti.

Ma come godersi gli inestimabili tesori culturali custoditi a Parigi? Visa ha creato diversi murales nelle strade della città: tenete gli occhi aperti e utilizzate l’app per scansionare ogni opera d’arte e saperne di più.

E per la serie “consigli utili”, Visa Go contiene articoli utili con consigli per facilitare il viaggio, come sfruttare al meglio la propria carta Visa e la guida alle spese in Francia. I visitatori possono anche scaricare l’app Allyz – fornita dal Partner assicurativo ufficiale mondiale del movimento olimpico – dagli avvisi di sicurezza specifici per ogni località ai check-up sanitari.

Che la fiamma olimpica illumini Parigi. E lo spettacolo abbia inizio.