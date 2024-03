Olimpiadi Milano-Cortina, ok del Senato al decreto. Più poteri ad Anas

Meno di due anni all’accensione della fiaccola, ma le Olimpiadi di Milano-Cortina compiono un altro step importante. Mercoledì sera è arrivato il via libera del Senato al decreto sulla realizzazione delle opere infrastrutturali per Olimpiadi e Paralimpiadi, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026: 81, i sì, 20 i voti contrari (M5s e Alleanza Verdi Sinistra), 31 gli astenuti (Pd, Italia viva e Azione). Il provvedimento è stato presentato su proposta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il provvedimento individua Anas quale soggetto attuatore, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti, per una serie di interventi. Avrà a disposizione le risorse necessarie per garantire l’accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi. La Società infrastrutture Milano Cortina – Simico – deve avere un organo di amministrazione di cinque membri. Con il quadro di revisione della governance sarà possibile procedere all’esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l’espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

«Con l’approvazione del decreto Olimpiadi 2026 da parte del Senato – sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – compiamo un altro passo in avanti verso la realizzazione di un grande evento dal richiamo internazionale che sarà strategico non solo per Milano e Cortina, ma per l’intero Paese. Un’importantissima sfida per il turismo, l’economia e il brand Italia».