Omio nomina Veronica Diquattro presidente B2C per l’Europa

Omio, piattaforma tedesca di comparazione e prenotazione di viaggi online, affida a Veronica Diquattro il ruolo, creato ex novo, di presidente B2C Europa.

Per Omio, che da azienda unicamente B2C si è recentemente evoluta per includere prodotti B2B inglobando piattaforme del settore della mobilità come Rome2Rio, Veronica Diquattro sarà responsabile dello sviluppo e della gestione dei rapporti con le aziende di trasporto, nonché del posizionamento del prodotto come piattaforma di riferimento per i viaggiatori in Europa.

Naren Shaam, ceo e fondatore di Omio, commenta così la nuova nomina: «L’intero management di Omio e io siamo entusiasti che Veronica si unisca al team, portando la sua expertise orientata al consumatore e all’espansione del business. Sono felice di poter contare sul suo aiuto per far crescere la nostra azienda ancora di più supportando la nostra visione, ossia quella di creare una piattaforma di viaggio grazie alla quale i consumatori possano cercare, confrontare e prenotare diverse modalità di trasporto in tutto il mondo, cambiando in meglio il settore dei trasporti».

In merito alla sua nomina, Veronica Diquattro, ex ceo di Global Markets e chief revenue officer Europe di Dazn, premiata come una delle 50 donne donne più influenti in Italia per la tecnologia, ha dichiarato: «Sono entrata in Omio per l’incredibile potenziale di crescita che esprime e per dare risposta a un’esigenza dei consumatori. Come viaggiatrice appassionata, che ha girato il mondo e vissuto all’estero, conosco molto bene le criticità che con Omio vogliamo risolvere e sono motivata a produrre un impatto decisivo in questo settore».