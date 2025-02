On Location: ecco i pacchetti per Milano Cortina 2025

La macchina di Milano Cortina 2026 è in viaggio. A un anno dall’apertura dei Giochi Olimpici, On Location, fornitore ufficiale di hospitality per il grande evento, ha presentato a Milano – con la conduzione di Gianluca Gazzola – la collezione dei pacchetti che includono biglietti ufficiali ed esperienze uniche al di fuori delle sedi di gara.

Ha aperto le danze Martina Riva, assessore allo sport della giunta milanese: «La città è pronta: On Location contribuisce a creare un’atmosfera ancora più internazionale per il grande evento, con l’idea di restare».

«Abbiamo ideato un format: le Clubhouse 26 di Milano, Cortina e Livigno», annuncia Emilio Pozzi, amministratore delegato di On Location Italia, che aggiunge: «Si tratta di lounge pensate per gli ospiti dove vivere a 360 gradi l’esperienza del grande evento sportivo internazionale».

E così a Milano, nei Dazi di Piazza Sempione, ci saranno ben due aeree dove saranno organizzate attività correlate alle gare sportive. A Cortina, il ristorante 5 Torri diverrà una lounge in stile chalet dove poter vedere gli eventi sportivi e gustare un aperitivo con prodotti locali. A Livigno, stesso concetto: sarà allestita un’area dove chi acquista i pacchetti On Location potrà godersi dei momenti di ristoro e convivialità.

Ma non solo. Pozzi ha illustrato anche le offerte di “in venue hospitality“, ovvero le suite esclusive che verranno allestite ad Assago, a Santa Giulia e allo Stadio di San Siro: luoghi speciali dove verranno offerte esperienze uniche «a partire dal food and beverage che è affidato a Carlo Zarri a bordo come Culinary Director per questi Giochi – ha aggiungo l’ad di On Location – La sua esperienza e il suo talento garantiranno agli ospiti un’immersione completa nella straordinaria gastronomia italiana mentre assistono a questi emozionanti Giochi».

Parlando della rete delle località coinvolte nei Giochi, Pozzi ha anche annunciato che «ci saranno eventi speciali organizzati in altre cittadine che avranno un ruolo parallelo, ma non per questo meno importante: per Longarone e Sondrio, per esempio, abbiamo in serbo belle sorprese».

Grande emozione per la presenza di Federica Pellegrini, ambassador di Milano Cortina 2026, che ha ricordato: «Milano Cortina 2026 è un momento in cui l’Italia fa un grande passo e diventa più internazionale. E On Location propone esperienze davvero molto esclusive di vivere le Olimpiadi dove al centro ci sono sempre le persone, gli atleti e il pubblico».