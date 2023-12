Ondata di gelo, ancora paralizzato l’aeroporto di Monaco di Baviera

Un’altra emergenza maltempo, dopo la tempesta Ciaran, sta bloccando i voli dall’Europa. Questa volta a pagare i danni del maltempo e di eccezionali nevicate è Monaco di Baviera, la città della Germania è bloccata da sabato da ghiaccio e forti venti che hanno reso difficili anche i trasporti e hanno paralizzato l’aeroporto.

Il secondo aeroporto più trafficato della Germania, importante hub internazionale, è stato costretto ancora oggi a sospendere i voli, per ora, fino alle 12 a causa del ghiaccio formato lungo buona parte delle piste che rende impossibili decolli e atterraggi.

La direzione dell’aeroporto ha comunicato che spera di riprendere i voli a partire da mezzogiorno di oggi, dopo aver sghiacciato le piste, ma in ogni caso l’aeroporto continuerà ad avere problemi e si teme che la maggior parte dei passeggeri non viaggerà oggi, tanto che sempre sempre dalle autorità dell’aeroporto è stato reso noto che probabilmente la maggior parte dei voli dovrà essere cancellato anche durante il resto della giornata per motivi di sicurezza.

Una situazione di caos generale iniziata già con le forti nevicate tra sabato, domenica e lunedì che hanno colpito Monaco e avevano già bloccato quasi totalmente lo scalo, degli 840 voli previsti ieri, 230 erano già stati cancellati.

L’aeroporto e le compagnie aeree stanno chiedendo ai passeggeri di controllare i siti web e le app delle compagnie per avere informazioni aggiornate sui loro voli. Lufthansa sta avvisando i suoi passeggeri che dovrà cancellare altri voli a causa di attrezzature aeroportuali congelate, o veicoli coperti di neve e consiglia di controllare lo stato del proprio volo sul suo sito prima di recarsi inutilmente in aeroporto.

Ma, nonostante gli avvisi, tanti sono i passeggeri bloccati in aeroporto da due giorni in attesa di partire, molti con destinazioni internazionali e montano le proteste via social contro la direzione dello scalo. In molti si chiedono come non sia stato possibile prevedere una situazione del genere, dopo che un anno fa sempre lo stesso aeroporto a causa di un eccezionale nevicata aveva vissuto un episodio simile.

Lufthansa, inattesa del ritorno alla operatività dello scalo, sta fornendo gratuitamente pasti e camere d’albergo ai passeggeri il cui volo di proseguimento è stato cancellato, ma non tutti hanno accettato di lasciare l’aeroporto, alcuni non hanno il visto per entrare in Germania.