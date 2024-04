Open air, e ora Titanka! acquista CreatiWeb

Titanka! Spa, gruppo dedicato al mondo del web marketing turistico, incrementa la sua specializzazione nel turismo en plein air con l’acquisizione della divisione web marketing di CreatiWeb, agenzia torinese guidata da Cristian Capizzi, con 15 anni di esperienza nel mondo hospitality.

Con questa acquisizione, Titanka! gestirà oltre il 30% dei progetti web delle strutture open air in Italia, acquisisce un pacchetto di oltre 100 strutture di pregio in tutto il territorio italiano e rafforza la sua presenza nel mondo camping village travel in ogni regione.

Riccardo Viroli, ceo e direttore commerciale di Titanka!, spiega come il gruppo abbia «fortemente creduto e voluto questa acquisizione per crescere nel turismo open air per specializzarci ancora di più nel settore. L’incontro con Cristian Capizzi ha fatto emergere due volontà complementari: da una parte CreatiWeb ha deciso di concentrarsi sullo sviluppo dei portali promozionali di Koobcamp e nel gestionale Campgest cedendo la gestione della divisione web, dall’altra noi che vogliamo crescere ulteriormente in questo mercato specifico caratterizzato da peculiarità e specificità uniche e in cui abbiamo solide competenze. Siamo certi di essere il partner migliore per dare il miglior supporto e sviluppo al pacchetto clienti che prenderemo in gestione, data la nostra metodologia di lavoro sulle specifiche esigenze. Per noi è un motivo di orgoglio e di crescita, un segnale di continuità nello sviluppo del nostro metodo professionale di vendita diretta per le strutture open air».

Nel passaggio dell’acquisizione, Titanka! acquisisce anche la piattaforma partner di Faita, federazione nazionale del comparto turistico ricettivo all’aria aperta in Italia, FederCamping.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Titanka!