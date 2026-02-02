Open air, Faita: «La semplificazione è essenziale e cambia il paradigma»

Plauso di Faita Federcamping-Confcommercio per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri alla semplificazione delle procedure autorizzative nel turismo all’aria aperta.

Una misura relativa agli “Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che prevede di non dover chiedere un’ulteriore autorizzazione paesaggistica per la collocazione di caravan, case mobili per vacanze e autocaravan all’interno delle imprese, qualora queste siano già in possesso di un’autorizzazione paesaggistica per le aree attrezzate e di beneficiare di una procedura semplificata per acquisire l’autorizzazione stessa.

«Si tratta di un provvedimento essenziale per il settore del turismo all’aria aperta – ha dichiarato il presidente di Faita Federcamping Alberto Granzotto – che cambia il paradigma stesso del nostro mondo che può passare a un’offerta evoluta e realmente rispondente alle esigenze della domanda nel più completo e concreto rispetto delle norme, della sostenibilità del paesaggio, valorizzando le esigenze di comfort e libertà che caratterizzano la nostra clientela».

Attualmente il comparto sfiora le 74 milioni di presenze, con un fatturato di oltre 8 miliardi di euro e occupa 100mila addetti. Sempre secondo Granzotto, che è anche vicepresidente nazionale di Confturismo-Confcommercio, gli effetti di questa semplificazione porteranno positive ricadute nelle politiche di destagionalizzazione, permettendo alle imprese di competere con qualità e innovazione anche nei mercati internazionali.