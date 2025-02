POCHI, MA “BUONI”

In questo momento il corridoio creato per i gruppi e delimitato da fioriere è vuoto. Non c’è una grande folla diretta alla Basilica: troppo tardi come ora del giorno, troppo presto come periodo. Siamo in pieno inverno, l’Anno Santo è appena iniziato, ma sono già oltre un milione i pellegrini transitati sotto la Porta Santa di San Pietro, aperta dal pontefice la notte di Natale. «Nei weekend ovviamente il traffico è più consistente – spiegano i volontari, con giaccone o casacca verde, il colore simbolo dell’evento – e da febbraio i numeri sono destinati a lievitare, per poi esplodere in primavera». A quel punto sarà difficile distinguere tra pellegrini e turisti in una Roma che, da previsioni, si appresta ad accogliere dai 32 ai 35 milioni di visitatori.

Considerando la grande affluenza annunciata e le lunghe file di fedeli – oltre a quella della Basilica Vaticana, ci sono la Porta Santa di San Paolo Fuori le Mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore – i gruppi devono prenotarsi sul sito ufficiale del Giubileo, iubilaeum2025.va, o sull’app: per scaricarla bastano pochi minuti, all’interno la carta del pellegrino con tanto di Qr code e un vademecum con appuntamenti e indicazioni.

Per tutto il resto c’è l’Info Point, piantato nel cuore di via della Conciliazione. Aperto dalle 7 alle 19, è anche il punto di consegna del Testimonium, il diploma ufficiale rilasciato a chi compie il pellegrinaggio. Ma questo è l’epilogo: la strada per Roma è lunga, prima bisogna “fare i conti” con il viaggio.

IL BUSINESS DELL’ACCOGLIENZA

La ricettività capitolina si frega le mani e sogna incassi da capogiro: perché a Roma, ascoltando Radio Colonna, il costo medio di una stanza doppia può oscillare dai 180 ai 250 euro. L’Albergatore Day, però, ha certificato che l’Anno Santo è partito sottotono, ma resta l’ottimismo per i mesi primaverili. L’alternativa al caro prezzi degli alberghi ai tempi del Giubileo però esiste: le case d’accoglienza gestite da enti religiosi, a tariffe decisamente più contenute. Nella Capitale ce ne sono almeno 450, tra conventi e monasteri, e volendo si può risparmiare ancora deviando sui Castelli Romani.

Non siamo ancora al pienone, ma poco ci manca, tanto è vero che per trovare posti liberi qualcuno comincia a fare un pensierino su Umbria e Toscana. Perché a Roma i numeri parlano chiaro: “Le prenotazioni stanno procedendo come o meglio del previsto – riferisce all’Ansa l’associazione Ospitalità Religiosa, che coordina queste strutture di accoglienza – L’aumento medio rispetto allo scorso anno è del 24% ed è chiaramente legato al Giubileo. La nostra offerta è accessibile per quei pellegrini che hanno budget ridotti”.