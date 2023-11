Originaltour lancia il brand OriginalOman per la sede di Muscat

La sede in Oman di Originaltour diventa OriginalOman. L’operatore specializzato sulla destinazione, lanciata 25 anni fa sul mercato italiano, ha scelto di dare un’identità all’ufficio di Muscat.

La sede in Oman di Originaltour si occupa di gestire non soltanto i tour e i soggiorni organizzati per i propri clienti, ma offre servizi a terra anche per operatori italiani ed esteri che vogliono affidarsi a uno specialista in Oman.

Una dmc a tutti gli effetti, con il vantaggio che l’ufficio di Muscat è gestito da Elena Innocenti, che da anni si occupa del prodotto Oman di Originaltour (ed è anche guida) affiancata da Marco e da Saber, guida di grande esperienza: il team coordinerà tutti i collaboratori omaniti, tra cui autisti e guide.

«Abbiamo voluto dare all’ufficio di Muscat una veste grafica nuova e moderna per sottolineare non soltanto la specializzazione sulla destinazione, ma la nostra originalità nell’offrire un prodotto qualificato che tocca non soltanto le destinazioni imperdibili dell’Oman, ma anche altre meno note ma di indubbio appeal turistico – commenta Elena Innocenti – Abbiamo anche potenziato l’ufficio con più personale per poter offrire servizi ad altri operatori e per migliorare ulteriormente il prodotto arricchendolo di nuovi itinerari e per scegliere le strutture alberghiere, campi tendati compresi».

Innocenti aggiunge poi che «la nostra conoscenza del Paese è reale: molti operatori hanno scelto di programmare questa destinazione perché va di moda, e proprio perché analizziamo la concorrenza e vediamo quello che si trova sul mercato, abbiamo voluto rafforzare la nostra immagine, che è quella di un t.o. che conosce veramente il prodotto, anche perché i nostri clienti non sono numeri ma un bene prezioso da coccolare e far sentire a proprio agio».

OriginalOman organizza tour a partenze garantite in italiano, tour di gruppo precostituiti in fuoristrada e in bus, tour storico-culturali e adventure con pernottamenti in campi mobili con le migliori guide specializzate in questi tipi di itinerari. Inoltre, tour privati personalizzati, costruiti su misura anche per i clienti più esigenti, tour ecosostenibili, tour luxury e glamping, trekking oltre a escursioni giornaliere da Muscat e Salalah con guide professionali in italiano inglese e francese.