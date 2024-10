Orio al Serio in tilt per incidente Ryanair

È stata sospesa per quasi l’intera giornata di oggi, martedì 1 ottobre, l’attività operativa al Milano Bergamo Airport di Orio al Serio, chiuso al traffico per molte ore. I voli sono stati fermati dopo lo scoppio di quattro pneumatici, in fase di frenata, di un volo Ryanair proveniente da Barcellona El Prat con 161 passeggeri a bordo.

L’incidente – ha comunicato la società Sacbo, che gestisce lo scalo – è avvenuto mentre l’aeromobile stava rullando per uscire dalla pista, poco dopo l’atterraggio. Evacuati i sei membri dell’equipaggio e i viaggiatori, nessun ferito. Tutti i passeggeri già imbarcati degli altri voli erano già stati fatti scendere a loro volta dai loro velivoli. L’aereo è rimasto fermo in pista, in attesa di essere rimosso, bloccando tutto il movimento di voli in partenza e in arrivo: questi ultimi sono stati dirottati verso gli scali di Milano Malpensa e Verona.

“Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo per una lunghezza di 450 metri – precisa una nota di Sacbo – Interessata superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro. Per questo si è reso necessario prevedere il ripristino della pavimentazione, mediante intervento urgente affidato a ditta specializzata, per consentire di riabilitare la pista di volo alla regolare operatività”.

Disagi in particolare per i tifosi di Luna Rossa: il loro volo per Barcellona è stato spostato alle 15, con atterraggio previsto proprio durante l’orario di regata. Cancellati i voli per Tirana (Wizzair, delle 9.34) e per Napoli (Ryanair, ore 10) e a seguire quelli per Asturie, Parigi, Madrid.

