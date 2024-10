Orio al Serio, voli sospesi per lo scoppio di un pneumatico Ryanair

Riaprirà non prima delle 17 Milano Bergamo Airport di Orio al Serio, momentaneamente chiuso al traffico. Operatività sospesa dopo lo scoppio di uno pneumatico in fase di frenata, stamane alle 8, di un volo Ryanair proveniente da Barcellona El Prat con 161 passeggeri a bordo.

L’incidente – fa sapere la società Sacbo, che gestisce lo scalo – è avvenuto mentre l’aeromobile stava rullando per uscire dalla pista, poco dopo l’atterraggio. Evacuati i sei membri dell’equipaggio e i passeggeri, nessun ferito. Tutti i viaggiatori già imbarcati degli altri voli erano già stati fatti scendere a loro volta dai loro velivoli.

L’aereo è rimasto fermo in pista, in attesa di essere rimosso, bloccando tutto il movimento di voli in partenza e in arrivo: questi ultimi sono stati dirottati verso gli scali di Milano Malpensa e Verona.

“Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo per una lunghezza di 450 metri – precisa una nota di Sacbo – Interessata superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro. Per questo si è reso necessario prevedere il ripristino della pavimentazione, mediante intervento urgente affidato a ditta specializzata, per consentire di riabilitare la pista di volo alla regolare operatività”.

Disagi in particolare per i tifosi di Luna Rossa: il loro volo per Barcellona è stato spostato alle 15, con atterraggio previsto proprio durante l’orario di regata. Cancellati i voli per Tirana (Wizzair, delle 9.34) e per Napoli (Ryanair, ore 10) e a seguire quelli per Asturie, Parigi, Madrid.

Pezzo in aggiornamento.