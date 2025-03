Ospitalità ibrida, The Social Hub debutta a Roma il 31 marzo

Nel suo percorso di espansione in Europa, The Social Hub (ex The Student Hotel) si prepara a inaugurare la sua prima struttura a Roma il prossimo 31 marzo. Dopo Firenze (Lavagnini e Belfiore) e Bologna, il Gruppo porta nella Capitale il suo innovativo modello di ospitalità ibrida, un luogo pensato per favorire connessioni tra i membri della comunità attraverso esperienze e spazi condivisi per viaggiatori, lavoratori, studenti e residenti.

Il nuovo hub, all’Ex-Dogana, è un vero e proprio distretto nella città di Roma, parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, pensato per ridare slancio a un quartiere da sempre votato alla sperimentazione. Uno spazio accessibile dove anche e soprattutto gli abitanti della città potranno partecipare alle tante attività che saranno proposte. Infatti, oltre alla parte hotel a quattro stelle, l’hub di San Lorenzo ospiterà un parco pubblico che aprirà in tarda primavera, un coworking moderno, bar e ristoranti, palestra, piscina e spazi per eventi.

Il coworking ha 15 uffici privati da 4, 6 e 12 persone, 48 scrivanie private, oltre a numerose postazioni flessibili in cui lavorare comodamente in uno spazio funzionale e innovativo completo di sale riunioni e cabine per call estemporanee. Tutte soluzioni adattabili alle molteplici esigenze di piccole aziende o lavoratori autonomi. Per distrarsi tra un impegno e l’altro ci si potrà impegnare in una partita di calcetto o di ping pong nella struttura o soggiornare nell’area lounge.

Nel progetto non mancheranno punti di ristoro per tutti coloro che passeranno dall’hub di San Lorenzo: un ristorante e bar al piano terra e un bar sulla terrazza, a marchio The Social Hub, oltre un altro ristorante a gestione esterna.

La struttura della Capitale sarà anche la seconda nel Gruppo dove si sperimenterà per la prima volta l’abbonamento mensile, per chi, oltre agli eventi e gli spazi aperti a tutti, vorrà avere accesso al coworking, alla piscina, alla palestra e usufruire di tutte le esperienze offerte alla comunità, che sono l’essenza di questo luogo, inclusi i corsi di formazione e di fitness. Questo prevede anche una serie di benefici tra cui acqua e caffè gratuiti e sconti con i partner di The Social Hub. Il tutto facilmente gestibile grazie a una app dedicata, volta anche a incentivare le connessioni tra le persone.