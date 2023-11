Ospitalità, Numa acquisisce il 100% di Yays

Tempo di merger nel mondo dell’ospitalità 3.0. Numa Group, polo digitale dell’accoglienza in forte espansione, ha acquisito il 100% dell’olandese Yays. Quest’ultima, di proprietà di Proprium Capital Partners, è una piattaforma di serviced apartment con quartier generale ad Amsterdam; nel suo portfolio la gestione di 489 unità tra Paesi Bassi, Belgio e Francia, e una serie di proprietà – in tutto 124 – che saranno aperte a Madrid, Francoforte e L’Aia.

La transazione è stata supportata da Dla Piper, Cbre e Ey dal punto di vista della vendita e Greenberg Traurig, Taylor Wessing e Eight Advisory dal lato dell’acquisto.

Numa, il cui target è il posizionamento in quartieri vivaci nelle maggiori città d’Europa, ha di recente raggiunto 1,5 miliardi di euro in real estate asset per la gestione di oltre 4.700 camere e appartamenti in 28 città del vecchio continente. Yays aggiungerà circa il 20% di nuove unità al paniere Numa, che arriverà a oltre 5.200 unità.

L’operazione è commentata da Christian Gaiser, ceo e co-founder di Numa: «La nostra mission è creare una nuova categoria nell’ospitalità, che incontri le esigenze dei consumatori moderni. Noi siamo solo all’inizio in termini di digitalizzazione, ci adoperiamo per connettere meglio i nostri ospiti alla scoperta delle loro città preferite. Yays offre un portfolio ricco di attrattive, con proprietà con rating stellari e un’alta soddisfazione dei clienti in mercati dove Numa non è ancora presente. Intendiamo accelerare con una crescita congiunta in Benelux e Francia».

Gli fa eco Javier Perez-Lecumberri di Proprium, che racconta: «Abbiamo acquisito Yays nel 2017 per rafforzare una piattaforma forte in uno dei più eccitanti settori dell’ospitalità: quello dei serviced apartments. Negli ultimi sei anni, il team Yays ha realizzato ottime performance, tra gli alti e bassi di un settore in crescita. Seguiamo la success story di Numa da tempo e siamo convinti che la combinazione tra i due player genererà valore sia per gli ospiti, sia per i partner real estate».

Per Zachary Schwartz, ceo di Yays Group, «questo, dopo 15 anni, è un momento di svolta. L’azienda è cresciuta, diventando un player di primo piano in Benelux e Francia. Ora inizia un nuovo capitolo in cui la vision di crescita di Numa, come player leader in Europa nei serviced apartment, creerà nuove opportunità per team, proprietari e investitori coinvolti».