Ospitalità, The Social Hub arruola la chief marketing officer Trix van der Vleuten

The Social Hub arruola l’esperta di marketing Trix van der Vleuten che assumerà il ruolo di chief marketing officer per guidare la riorganizzazione della nuova squadra di marketing & performance.

Van der Vleuten entra nel Gruppo dell’ospitalità ibrida olandese dopo una solida esperienza in marketing, iniziata in Kfc, come cmo per il Nord Europa, e più recentemente, come head of global brands & marketing strategy presso Versuni.

Il suo ingresso nella società coincide anche con la creazione del team marketing & performance che farà riferimento alla stessa van der Vleuten per rafforzare il posizionamento del Gruppo e che già include Daniel Hernández Lyon, director of global communications di The Social Hub; Anne Koning, global director of brand & content, e Nathalie Wilson, director of marketing.

Il Gruppo, che ha recentemente ottenuto la certificazione B Corp, un riconoscimento del suo impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, ha aperto la sua prima struttura nel 2012 e a oggi conta 18 proprietà attive. Presto The Social Hub amplierà la propria presenza in Europa arrivando a 20 sedi, in altrettante città, con le due nuove aperture in Italia di Roma e Firenze.

Presto saranno raddoppiate anche il numero delle sue sedi arrivando a più di 40 hub in Europa.

Trix can der Vleuten ha dichiarato: «Come cmo porterò le mie competenze di team builder per migliorare la struttura e il pensiero strategico di The Social Hub per le attività commerciali. Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo team incredibilmente talentuoso in uno dei brand più stimolanti d’Europa nel settore real estate e dell’ospitalità, portando nuove conoscenze per aiutare a guidare il prossimo capitolo di crescita di una realtà già diventata uno stimolo per la collaborazione nelle comunità di città come Amsterdam, Barcellona, Berlino, Parigi, Firenze e Bologna».

