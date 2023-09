Osservatorio Bit: il ritorno dei turisti Usa traina l’estate italiana

I turisti arrivati dall’estero guidano la performance dell’estate italiana e anche se il buon trend dell’anno non consente per ora di superare i numeri del 2019, la fiducia è puntata su settembre che, seppur considerato abitualmente di spalla, prevede 9 milioni di italiani in viaggio. Appare positivo il quadro tracciato dall’Osservatorio Bit (fonti Assoturismo-Confesercenti, Confturismo, Banca d’Italia, Enit, ForwardKeys, Italian Hotel Monitor, ministero del Turismo), con i dati diffusi in occasione dell’annuncio dei primi contenuti della manifestazione in programma a febbraio 2024.

Nella stagione estiva sono cresciuti gli stranieri in Italia, con un aumento del +3,6%, trainato dagli statunitensi (17,3%), seguiti da spagnoli (4,9%), francesi (4,2%) e canadesi (3,6%). Sono infatti gli Stati Uniti il motore della ripresa del turismo mondiale. Con un incremento del 13% nei viaggi in uscita dagli Stati Uniti, verso paesi esteri, come Italia e Grecia – per l’Europa. E la ripresa dell’incoming di lungo raggio fa bene sia alla programmazione, vista la tendenza a prenotare con largo anticipo, sia alla bilancia dei pagamenti, dato che mentre nell’ultimo quinquennio la spesa media per un viaggio in Italia si aggira intorno ai 1.760 euro, il 32,3% degli americani ha speso tra i 2mila e i 5mila euro per l’ultimo soggiorno effettuato nel nostro Paese.

In valori assoluti, le strutture ricettive italiane hanno accolto circa 50,5 milioni di stranieri, per un totale di circa 207 milioni di pernottamenti e un tasso di occupazione che supera il 60% in 37 città e il 70% in 20 destinazioni italiane, con le punte di Firenze (81,3%), Napoli (81,0%) e Roma (80,4%) a superare l’80%.

In particolare il mese di agosto ha visto atterrare negli aeroporti italiani 702.500 i passeggeri, il +1,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con una decisa preponderanza di stranieri visto che solo nel 19,9% dei casi si è trattato di connazionali. A maggio 2023 il saldo della bilancia dei pagamenti turistici dell’Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (2,0 miliardi). Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (4,7 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi) hanno registrato un incremento, rispettivamente del 20 e del 25 per cento, rispetto al mese corrispondente dello scorso anno.