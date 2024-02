Osservatorio Confcommercio: “13 milioni di partenza nei primi tre mesi dell’anno”

Partenza lenta ma compatibile per il turismo italiano con le tante variabili che gravano sul primo trimestre 2024, dalle turbolenze geopolitiche ai conflitti russo-ucraino e mediorientale, da un innevamento deludente alla Pasqua bassa: saranno comunque 13 milioni gli italiani che, tra gennaio e marzo, effettueranno una o più vacanze per un totale di 20,5 milioni di partenze. Questa almeno è la prima previsione dell’anno elaborata dall’Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg.

Prevarranno i viaggi brevi – quasi due terzi sul totale – e pernottamenti in strutture ricettive tradizionali scelti da due italiani su dieci anche se per le vacanze di sette giorni prevalgono le seconde case o l’ospitalità di amici o parenti.

Riguardo alle destinazioni, per i cosiddetti short break, gli italiani sceglieranno città, borghi e luoghi d’arte (38%) seguiti dalla montagna dove si andrà anche per periodi inferiori alla settimana. Le regioni che beneficeranno di questa prima ondata di turismo nazionale, primeggiano Toscana, Lazio, Emilia Romagna e, per la neve, il Trentino Alto Adige, area montana prediletta dalla maggioranza degli italiani

L’Osservatorio Confcommercio-Swg si è poi soffermato sulle dinamiche del mese di febbraio, col lungo periodo di Carnevale, durante il quale sono previsti 6,9 milioni di italiani in viaggio per un totale di 7,3 milioni di partenze, con una spiccata preferenza per le cosiddette vacanze break di soli due pernottamenti, mentre i viaggi e vacanze di durata variabile tra i tre e i sei giorni verranno scelti da circa 2 milioni di italiani e un milione di connazionali, grazie a un budget più consistente, potrà optare per vacanze dai sette giorni in su. A ben vedere si sta affermando la tendenza a prenotare viaggi e vacanze ad ‘alta flessibilità’ e gli operatori e agenti di viaggi dovranno adeguarsi alle richieste così modulate che, in periodi di spalla pre-estivi, diventeranno la quotidianità operativa.