Osservatorio Ticketcrociere: «A Natale il 57% parte in coppia»

Natale tempo di viaggi e di sondaggi. In tema di vacanze in crociera arriva quello dell’Osservatorio Ticketcrociere che analizza le prenotazioni degli italiani sull’intero panorama dell’offerta e, dai dati, emerge che il 57% dei crocieristi, durante il periodo natalizio, sono coppie.

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società che promuove l’Osservatorio – Solo il 2% naviga in gruppo; un dato interessante riguarda i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi da crociera».

Componendo l’identikit crocierista delle feste, questo ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate) e per il 29% è un repeater, sceglie la crociera classica nel Mediterraneo (43%), ma piacciono anche molto il Medio Oriente (19%), in particolare Dubai i Caraibi con il 13%, mentre il 6% sceglie le Canarie che raggiunge con voli charter dall’Italia.

Chi viaggia quest’anno nel periodo natalizio ha senza dubbio buona capacità di spesa e sceglie, più della metà dei crocieristi (51%), una cabina con balcone, mentre il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite (che a bordo della nave corrisponde anche ad aree o ponti dedicati a chi vuole vivere un’esperienza esclusiva a bordo). Chi ha meno budget, o meno esigenze, il 27%, opta per una cabina interna e un 15% per l’esterna con oblò.

Capitolo prezzi: quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno arriva a 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’Osservatorio Ticketcrociere e ciò ha convinto molti a prenotare in anticipo le prossime vacanze 2025.

ADVANCED BOOKING PER IL 2025

Dai primi dati forniti dal’Osservatorio Ticketcrociere sull’anno che sta per arrivare, emerge che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di quattro euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali e già il 6% in più, rispetto allo scorso anno, dei croceristi ha prenotato in anticipo per il 2025. L’età media degli “anticipatari” è 42 anni e si tratta per il 55% di coppie e per il 39% di famiglie (4% i single e 2% i gruppi).

Tra le regioni con più prenotazioni in anticipo, vince su tutte la Liguria, 24%, poi Lazio 18%, Puglia 15%, Sicilia 17%, Campania 11%, Veneto 7%, Toscana 3%, Sardegna 3%, Marche 1%, Emilia-Romagna 1%.

È in Liguria ha anche il primo porto/città, Genova, che accoglierà più croceristi per le festività natalizie (17%), seguito da Dubai (12%), Civitavecchia (8%) e Miami (6%).