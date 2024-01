Ota porta in fiera il suo Mare Italia 2024: «Più strutture in catalogo»

Ota Viaggi, specializzato in Sardegna e Mare Italia, ha presentato il nuovo catalogo del 2024. La nuova programmazione del tour operator guidato dalla famiglia Aprea è stata sottoposta a un attento restyling rispetto al passato, progettata per rendere ancora più rapida la ricerca delle informazioni chiave e dei dettagli più rilevanti per i viaggiatori, mettendo in primo piano promozioni, distanze e servizi, e facilitando così la scelta della meta di viaggio.

Le agenzie – fa sapere Ota, che alla direzione commerciale vede Massimo Diana – “hanno l’opportunità di esplorare in anteprima il materiale cartaceo durante la Bit di Milano (Pad.4 – Stand E85), sco- prendo un numero ancora maggiore di strutture, con conferme importanti in Sardegna e intriganti novità in Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo e Campania”.

Con il nuovo catalogo, Ota conferma inoltre il suo impegno in termini di sostenibilità ambientale, scegliendo di ridurre il numero di copie stampate e mantenendo così la linea green adottata precedentemente. Quest’anno, infatti, verranno realizzate 40mila copie del catalogo e 300mila copie del pieghevole di sintesi, il quale presenterà un Qr code per un accesso immediato alle sezioni di maggiore interesse.

«L’estate va affrontata sempre con decisione – ha spiegato Massimo Diana, reduce dall’appuntamento fieristico di Fitur a Madrid –. Il nostro lavoro è cambiato e dobbiamo essere bravi ad affrontare le criticità attuali. Mi aspetto una stagione simile al 2023, e dopo tre anni dove l’azienda ha deciso di giocare un po’ in difesa per via del Covid e della guerra, quest’anno giochiamo in attacco: le strutture sono passate da 74 a 95 e prossimamente ne usciranno anche altre. Vogliamo essere sempre più punto di riferimento sul Mare Italia per la distribuzione, ma anche per le catene alberghiere a cui servono realtà come la nostra».