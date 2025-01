Ota Viaggi, Diana: «Offensiva Mare Italia 2025»

Per l’estate 2025 Ota Viaggi dispiega la più corposa programmazione di sempre, superando le cento strutture in catalogo. «Ben 103 per la precisione – dichiara con soddisfazione il direttore commerciale Massimo Diana – che potrebbero anche aumentare perché siamo sempre alla ricerca di nuovo prodotto. Ma già questo punto di partenza è la conferma che Ota Viaggi crede fermamente in ciò che sta facendo, in linea con il suo programma quinquennale. E soprattutto vogliamo sempre più diventare il punto di riferimento della fascia media di clientela per il mercato Italia», migliorando la situazione trasporti considerando «l’incidenza del volato e in particolare la difficoltà di lavorare e programmare con le compagnie low cost».

LA PROGRAMMAZIONE 2025

Cinque le grandi novità della stagione, distribuite tra Sardegna, Sicilia e Calabria, tra cui alcune esclusive come il Club Hotel Baja Bianca a Capo di Coda Cavallo, vicino a San Teodoro, una struttura che sarà oggetto di un’importante ristrutturazione e rinnovamento, con lavori già pianificati insieme alla proprietà e che verranno completati entro l’apertura della prossima stagione.

Sempre in Sardegna sono situate due strutture che rappresentano due significativi ritorni nella programmazione del tour operator: il Club Hotel Baja Aranzos e Le Tonnare di Stintino. «Questa struttura era parte del nostro portfolio fino a prima della pandemia, quando venne destinata ad altri mercati. Grazie alla catena Saint Jane, nostro partner alberghiero, siamo riusciti a riacquisirla e quest’anno è ufficialmente entrata nella programmazione stabile di Ota Viaggi», aggiunge Diana.

Cefalù Resort rappresenta una grande novità nella zona di Cefalù in Sicilia. «Grazie alla collaborazione con la gestione italiana, abbiamo ottenuto un’esclusiva sul 90% delle camere. Cefalù è ormai tra le principali destinazioni siciliane, e per noi era essenziale aumentare la disponibilità alberghiera in questa zona, dove siamo già fortemente presenti. Infine, ma non meno importante, il Club Esse Aquilia di Badolato, nella Calabria Ionica, è un’acquisizione recentissima che abbiamo immediatamente inserito nella nostra offerta, con entusiasmo ed energia, per rispondere alla crescente domanda di soggiorni in Calabria», continua il direttore commerciale di Ota Viaggi.

CATALOGO DIGITALE E PROMO “IO PRENOTO”

Per assecondare una programmazione in continuo divenire, il t.o. guidato dalla famiglia Aprea ha scelto di non stampare il catalogo cartaceo, che rimarrà solo online, sostituito nelle agenzie dal format più smart di un pratico folder che contiene i qr-code che rimandano alle singole regioni con i dettagli delle strutture, dei trasporti e delle offerte, che in questo modo saranno sempre aggiornati in tempo reale. E a proposito di offerte, torna fino al 28 febbraio la promo “Io Prenoto” che consente di prenotare la vacanza con un anticipo del 10%, ma con la garanzia di avere il totale rimborso monetario in caso di cancellazione fino a 30 giorni prima della partenza.

«Una formula che ha avuto molto successo in passato ed è stata richiestissima dalle agenzie di viaggi, in quanto è uno strumento validissimo per convincere i clienti a prenotare le loro vacanze in queste fasi iniziali. A questo riguardo posso dire che c’è una giusta crescita delle nostre vendite, e c’è sicuramente una giusta attenzione sul prezzo che la fa sempre da padrone, specialmente per quella fascia di mercato alla quale noi ci rivolgiamo, che è l’italiano che si può permettere ancora una vacanza, ma che deve fare attenzione a quello che è il suo budget. Sul fronte delle tariffe noi cerchiamo sempre di calmierare il più possibile, da parte nostra lo facciamo investendo sempre di più, dando delle garanzie alle strutture», spiega Massimo Diana.

IL NODO LOW COST

Il grande problema, sottolinea il manager, è però rappresentato dall’incidenza del volato e in particolare dalla difficoltà di lavorare e programmare con i vettori a basso costo che in Italia coprono il 65% delle tratte nazionali, contro il 30% negli altri Paesi europei. «Io spero che a livello istituzionale prima o poi si faccia luce su questa situazione e si possa capire, come avviene nelle altre nazioni europee, che ci sia un aiuto su quelle tratte poco servite per lo spostamento degli italiani all’interno del proprio Paese», conclude Diana.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ota Viaggi