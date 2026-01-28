4. TESORETTO TASSA DI SOGGIORNO

Sono oltre 1.400 i Comuni italiani a vocazione turistica che nel 2025 hanno introdotto la tassa di soggiorno per un incasso che si aggira su 1,3 mi- liardi di euro. Un tesoretto che è ormai diventato irrinunciabile per destinazioni come Roma, Venezia e Firenze che hanno anche problemi di iperturismo e devono tenere alti i livelli di assistenza e servizi per i visitatori.

Ma è proprio il nodo della destinazione d’uso a essere materia di dibattiti politici, sempre più spesso riportato con risalto dai media. Già, perché gli operatori della filiera sono in pressing affinché gli introiti derivanti da questa autentica gabella siano investiti per migliorare l’accoglienza e i servizi erogati ai turisti, da quelli igienici al decoro urbano, ma buona parte di questi incassi finiranno nelle casse dello Stato.

Ci sono poi dei distinguo nelle modalità di applicazione e riscossione perché, ad esempio, l’inclusione del tributo nel prezzo finale delle prenotazioni online, anche se non è obbligatorio per le strutture inserirlo nelle tariffe visibili, viene richiesto spesso in loco, causando confusione. E ancora, molte amministrazioni locali stanno già passando alla modalità di pagamento attraverso sistemi digitali di incasso come la piattaforma PagoPA, ma anche in questo ambito l’uniformità non è ancora completa.

5. AEROPORTI, STOP ADDIZIONALE?

Uno dei più grossi interrogativi che permangono nel trasporto aereo è la soppressione o meno dell’addizionale comunale negli aeroporti che, per compagnie aeree come Ryanair, rappresenta una pregiudiziale di grande rilevanza che può decretare i destini anche turistici di intere aree del nostro territorio. Va chiarito bene che in Italia questa tassa comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri grava sul biglietto aereo ed è destinata in parte ai Comuni e in parte ad altri enti, come l’Enav e il Fondo Nazionale Trasporto Aereo.

L’importo varia a seconda dello scalo, dai 6 ai 9 euro, e viene percepita come un’odiosa gabella che appesantisce i costi del ticket, oltre a rimanere indigesta ai vettori. A onor di cronaca, il Senato ha approvato una norma che abolirà l’addizionale comunale Irpef sui diritti d’imbarco per gli aeroporti siciliani con meno di cinque milioni di passeggeri (Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria). Questa misura è entrata in vigore da gennaio e punta a incentivare i collegamenti aerei e il turismo in questi scali cosiddetti minori.

Così come va anche aggiunto che in tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Calabria, queste addizionali sono state già abolite o sospese sine die e parzialmente rimosse in Emilia Romagna. Mentre in taluni scali è stato già previsto un rincaro nel 2026 e nei maggiori aeroporti come Roma, Milano e Venezia questa imposta, almeno per ora, non verrà disapplicata. L’Ibar – Italian Board of Airlines Representatives chiede da tempo la sua abolizione in tutto il Paese.

6. REGOLE UE SUGLI AFFITTI BREVI

Anche per gli affitti brevi, nervo scoperto da tempo e ancora non sanato definitivamente, nonostante alcuni interventi del governo, si prospetta una rigida regolamentazione europea. Di recente la Commissione Ue ha annunciato un primo Piano strategico paneuropeo per affrontare la crisi dei prezzi degli immobili e degli affitti.

Un progetto che include misure specifiche per regolamentare meglio gli affitti brevi, ritenuti uno dei fattori che comprimono l’offerta di abitazioni disponibili per residenti e lavoratori in molte città europee. La Commissione ha pure confermato l’intenzione di proporre nuove norme che riguardano le piattaforme e gli affitti brevi (Airbnb, Booking, ecc.) per affrontare gli effetti del fenomeno sul mercato residenziale locale e sui prezzi degli immobili; un nuovo assetto regolatorio che prevede un obbligo per le piattaforme di fornire dati sempre più precisi e standardizzati ai governi nazionali e locali; un sistema europeo di registrazione obbligatoria delle strutture di af-itto breve con codici identificativi unici.