Over 65, è senior un quinto dei viaggiatori: come conquistarli?

Valgono già un quinto dei viaggi in Europa e sono destinati a crescere: sono gli over 65. Secondo l’indagine di Federterziario Turismo, questa fascia di età ha un peso fondamentale per il presente e il futuro del settore. Emerge infatti che, in Italia, nel 2022 abbiano prodotto 7,8 milioni di viaggi su un totale di 55 milioni.

Gli over 65 nell’Ue costituiscono circa il 20% della popolazione totale (una percentuale in netta crescita, visto che nel 2001 era il 16%). Nel 2019, ultimo anno pre Covid, circa un quinto del totale dei residenti che ha usufruito di servizi turistici aveva un’età pari o superiore ai 65 anni.

«Dobbiamo essere preparati: i dati della Commissione europea ci dicono che entro il 2030 l’Europa accoglierà 160 milioni di viaggiatori over 65 – spiega Emanuela D’Aversa, vicepresidente di Federterziario Turismo – Sviluppando, inoltre, una destagionalizzazione del fenomeno turistico, considerando che i flussi si concentreranno per quasi la metà in primavera, per un dato pari al 45%, e soltanto per un terzo in estate, poco meno del 20% in autunno e il 7% in inverno. Si tratta di profili di grande rilievo in termini di spesa: il Censis ne determina una ricchezza media di almeno il 13% superiore alla media italiana; inoltre, a fronte di una riduzione della spesa del consumo negli ultimi 25 anni pari al 14%, in questa fascia di età invece lo stesso dato è cresciuto del 23,3%»

D’Aversa aggiunge che, «tramite i rilievi presentati dalla capillare rete di aziende turistiche associate» è emersa «l’importanza di garantire una maggiore flessibilità nelle prenotazioni ma anche un’esigenza di arricchimento culturale da realizzare tramite iniziative dedicate ai tour storici o alla visita dei musei, senza dimenticare gli aspetti legati all’enogastronomia. Pratiche che vanno combinate anche con l’apprendimento di nuove abilità e la possibilità di usufruire di eventi, ad esempio corsi di ballo e di cucina, che consentano di socializzare con persone della stessa età».