Overtourism, Amsterdam vieta la costruzione di nuovi hotel

Resta alta l’attenzione sull’overtourism. Nuove contromisure arrivano anche da Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove si sta procedendo al divieto di costruzione di nuovi hotel. Nella destinazione olandese, tra le più popolari in tutto il mondo, lo scorso anno ci sono stati più di 20,6 milioni di pernottamenti in albergo, senza contare quelli in case vacanza, b&b e le crociere.

Ad annunciarlo è stato il consiglio della capitale che, mercoledì 17 aprile, ha fatto sapere che l’intera città diventerà una “no-zone” per i nuovi alberghi. Inoltre, il numero di soggiorni in hotel all’anno non dovrà superare i 20 milioni.

Adesso un nuovo albergo sarà consentito solo se un altro chiude e se il numero di posti letto non aumenta. Tutto invariato, invece, per chi ha già ricevuto l’autorizzazzione (sono circa 26 i progetti in pipeline).

È inoltre preferibile che il nuovo hotel sia situato fuori dal centro della città e abbia un approccio moderno e sostenibile.

Sempre in ottica overtourism, Amsterdam ha anche aumentato la tassa per i crocieristi da 8 euro a 11 euro. Allo studio ci sarebbe anche l’idea di introdurre un biglietto di ingresso per tutti i visitatori giornalieri.