Pacini Group, tris di strutture di alta gamma a Roma e Venezia

In arrivo tre nuovi progetti di ospitalità per l’hospitality developer Pacini Group, che da oltre vent’anni opera a supporto di realtà ricettive, upper scale e up-upper scale e di ristorazione premium.

Il mirino di Pacini è sul territorio veneziano e romano. A Roma, infatti, sta nascendo The Goethe Hotel, struttura boutique ispirata al grande scrittore e viaggiatore tedesco. Sempre nella Capitale, in un palazzo storico a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano vedrà la luce un hotel upper scale destinato a un target bleisure per coniugare storicità, cultura e design. A Venezia, infine, in un pregevole edificio con vista sul campanile di San Marco aprirà le porte il luxury apartment Palazzo Rota.

«Il nostro è un approccio globale che si distingue per multidisciplinarietà – afferma Emidio Pacini, founder & chairman – L’esperienza pluriennale, che ci ha fornito solide radici, viene applicata con passione e creatività nella continua ricerca e innovazione. In Pacini Group ci occupiamo dagli aspetti creativi, strategici, progettuali e finanziari di ogni progetto fino alla gestione manageriale. La nostra è una visione non convenzionale ed eclettica condivisa con un gruppo ristretto di partner selezionati, professionisti in sintonia con il nostro approccio e capaci di cogliere e vincere le sfide di un mercato in evoluzione competitiva».

All’attivo, tra le punte di diamante del portfolio, il cinque stelle capitolino The Pantheon Iconic Rome Hotel della Autograph Collection by Marriott, e il The Venice Times a Venezia.