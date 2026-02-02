Paesi Bassi, l’aeroporto di Lelystad apre al traffico commerciale

L’aeroporto di Lelystad, Paesi Bassi, aprirà al traffico commerciale. Dopo oltre dieci anni di attesa e discussioni, la nuova coalizione politica olandese ha detto “sì” alla trasformazione dello scalo della cittadina, situata sull’isola di Flevopolder vicino Amsterdam, fino ad ora usato per l’aviazione generale, in aeroporto anche turistico.

La trasformazione dello scalo, nato anche per decongestionare Schiphol, ha subito continui ritardi a causa di problemi legati alla difesa dell’ambiente a causa delle eccessive emissioni di azoto degli aerei nella zona.

LELYSTAD PRONTO AL DECOLLO TURISTICO

Gestito dal Royal Schiphol Group – che gestisce anche l’aeroporto di Amsterdam-Schiphol – Lelystad è in affetti l’aeroporto di aviazione generale più trafficato dei Paesi Bassi, con circa 80mila voli all’anno.

Il ceo di Lelystad, Jan Eerkens, riporta Travelmole, ha dichiarato: « Questa decisione rappresenta il segnale di partenza per metterci subito al lavoro: insieme al ministero della Difesa, al ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque, al controllo del traffico aereo dei Paesi Bassi, alla provincia, ai comuni, alle compagnie aeree e al territorio, realizzeremo l’apertura effettiva dell’aeroporto il prima possibile. Lo faremo con attenzione, naturalmente nel rispetto di tutti i requisiti legali, e riteniamo importante continuare a coinvolgere i nostri vicini nello sviluppo dell’aeroporto di Lelystad».

L’aeroporto punta ad accogliere i primi passeggeri per voli turistici entro il 2027. Sono già iniziati i lavori di costruzione di un terminal passeggeri di 12.000 m², di cui 7.000 m² destinati alle aree di attesa dei passeggeri e 1.200 m² riservati a negozi e ristoranti. Inoltre, 3.000 m² sono destinati alla gestione dei bagagli e 800 m² agli uffici.

La pista è stata allungata a 3.300 metri e ampliata, mentre sono state realizzate piazzole di parcheggio per quattro aeromobili. L’aeroporto commerciale sarà in grado di supportare fino a 10mila movimenti di volo all’anno per il traffico aereo turistico/ricreativo, corrispondenti a un totale di 14 voli al giorno. Lelystad contribuirà così ad alleviare parzialmente la saturazione dell’aeroporto di Schiphol.