Paesi nordici di nuovo insieme per i buyer italiani

I Paesi nordici di nuovo insieme per la promozione delle proprie destinazioni in Italia. Si è svolto il 23 marzo a Milano il Nordic Workshop 2023, il consueto appuntamento annuale per far incontrare il travel trade italiano con l’offerta turistica di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia.

L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di 82 buyer italiani provenienti da 67 aziende che hanno incontrato i 45 partner dei quattro Paesi: dalle catene alberghiere ai fornitori di escursioni ed esperienze, dalle compagnie di traghetti a quelle aeree e poi ancora i Dmc e uffici del turismo locali.

Organizzato da VisitDenmark, Visit Finland, Visit Norway e Visit Iceland, il Nordic Workshop si riconferma per buyer e supplier un appuntamento imperdibile, per creare nuove opportunità B2B e mantenere alta l’awareness delle destinazioni nordiche. I Paesi nordici hanno proposto viaggi slow, turismo sostenibile e un’ampia scelta di attività outdoor ed esperienze autentiche, in linea con quanto i turisti italiani cercano quando viaggiano al Nord.