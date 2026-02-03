Pagamenti virtuali, Ectaa sigla un accordo con Wex

Accelerare e potenziare la maturità digitale del settore, promuovere l’adozione delle carte virtuali e migliorare la gestione dei flussi di cassa degli intermediari del turismo in Europa: sono questi gli obiettivi della nuova partnership strategica siglata da Ectaa e Wex, tra i principali player globali nei servizi fintech specializzato in soluzioni di pagamento e carte virtuali per il settore travel.

Una vera e propria collaborazione strategica della durata di due anni che punta a sostenere la trasformazione digitale del comparto turistico europeo attraverso l’adozione di tecnologie di pagamento sicure, efficienti e conformi, pensate per un mercato sempre più multicanale e transfrontaliero.

«In un contesto globale profondamente influenzato dalla digitalizzazione – ha sottolineato Jason Hancock, managing director of global travel di Wex – la capacità di gestire i pagamenti in modo sicuro, flessibile e scalabile è diventata un fattore chiave di successo. Grazie alla nostra esperienza nei pagamenti per il turismo e alla tecnologia delle carte virtuali, supportiamo le imprese di viaggi nel migliorare il capitale circolante, ridurre il rischio di frodi e aumentare l’efficienza operativa. La partnership con Ectaacontribuirà a migliorare la gestione della liquidità e favorirà il rafforzamento delle relazioni con i fornitori nel settore degli intermediari europei».

Dello stesso parere Eric Dresin, segretario generale di Ectaa, che ha aggiunto: «Il settore dei viaggi sta evolvendo rapidamente e la nostra missione è garantire che i membri siano pronti ad affrontare sia le sfide normative sia quelle tecnologiche. Partnership come quella con Wex sono fondamentali per favorire il dialogo tra gli operatori, condividere competenze pratiche sulle moderne soluzioni di pagamento e offrire alle imprese, di ogni dimensione, strumenti concreti per aumentare trasparenza e competitività».

L’accordo prevede attività dedicate allo scambio di conoscenze, all’analisi dei trend di mercato e allo sviluppo di iniziative strategiche. Wex, che sponsorizzerà anche il summit di Ectaa a Bruxelles il 10 e 11 febbraio, terrà sempre nel contesto dell’evento un panel con l’associazione, e parteciperà anche al calendario di attività Ectaa con webinar, workshop online ed eventi di settore.