Palladium Hotel lancerà una piattaforma in italiano per le adv

MADRID – Mille stanze in più disponibili, un fatturato che supera il miliardo di euro e nuovi hotel pronti ad aprire i battenti nei prossimi due anni, tra cui l’Only You atteso a Venezia per la fine del 2025. Palladium Hotel Group comunica i risultati record davanti a una fitta platea di giornalisti internazionali a Fitur di Madrid, consueto appuntamento della holding per presentare bilanci, progetti e prospettive.

A fare gli onori di casa ci pensa il presidente Abel Matutes Prats che, in camicia bianca e giacca, snocciola soddisfatto i dati. «Il superamento della barriera dei 1.000 milioni di euro consolida il nostro modello di business. Per noi la crescita accompagnata da redditività e soddisfazione del cliente sono pilastri essenziali, è una scommessa vincente».

In effetti il Gruppo nel 2023, non solo ha registrato un aumento del fatturato del 16% rispetto all’anno precedente, ma il 98% dei suoi hotel si è posizionato al di sopra della media del settore in termini di “indice di raccomandazione”, e il 75% si è piazzato al di sopra del competitor diretti in termini di reputazione online sui social media.

In primavera, inoltre, aprirà l’Only You Hotel Sevilla, un hotel a 5 stelle con 226 camere e un’ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui un’area esterna con piscina; inizieranno i lavori di conversione dell’attuale Palladium Hotel Palmyra che diventerà un nuovo hotel a cinque stelle, il primo Only You in formula leisure a Ibiza. Infine, dopo l’apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la holding si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti, come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il Gruppo sta studiando opportunità di espansione legate ai marchi in portfolio. «Che dire? Siamo davvero soddisfatti», chiosa Sergio Zertuche, chief sales & marketing officer, che, intervistato da L’Agenzia di Viaggi Magazine, spiega le novità in arrivo anche per il segmento trade.

Partiamo dai canali di vendita. E in particolare quelli dedicati alle adv. Cosa c’è di nuovo?

«Bene, ad oggi la piattaforma Connect è utilizzata da circa 60mila adv in tutto il mondo, ma stiamo investendo su questo canale e puntiamo a rilanciarlo completamente. Per la fine di quest’anno presenteremo al trade una nuova piattaforma che avrà il suo marchio, il suo look and feel, dotata di un’interfaccia molto più semplice e intuitiva per le agenzie partner. Ciascun agente potrà prenotare direttamente attraverso questo canale dove verranno riconosciute delle commissioni, ma anche partecipare al programma di reward con punti premio che gli agenti potranno riscattare sotto forma di soggiorni o notti gratuite nei nostri hotel, approfittando delle tariffe a loro dedicate. Il lavoro di rebranding prevede anche che la piattaforma sarà sviluppata in diverse lingue, tra cui l’italiano, considerato il fatto che ad oggi abbiamo un nostro resort in Sicilia, il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, al quale presto si aggiungerà la struttura a 5 stelle di Venezia. Inoltre, ciascuna adv potrà non solo prenotare ma avrà a disposizione un servizio di contact center in tempo reale, grazie ai chatbox e all’intelligenza artificiale, da utilizzare per qualsiasi necessità e come supporto commerciale».

Sarà solo una piattaforma commerciale?

«Non solo. Nella stessa area le agenzie di viaggi potranno partecipare a dei programmi di formazione sui brand del Gruppo. In Palladium crediamo fortemente che una buona conoscenza del prodotto possa aiutare gli agenti a vendere meglio le nostre strutture. Le adv potranno prendere parte a dei moduli educativi con dei semplici test finali che permetteranno di accumulare punti da riscattare in premi, oltre a essere costantemente aggiornate rispetto le promozioni in corso. Confidiamo molto nella tecnologia, per questo stiamo investendo su uno strumento che sarà più versatile, più solido e potente».

Quali sono gli obiettivi per il mercato italiano?

«È un mercato che ci ha sempre dato molte soddisfazioni e sul quale scommettiamo. Non a caso abbiamo aperto il resort in Sicilia. In Italia, inoltre, abbiamo attivato un team commerciale che ha rapporti diretti con i nostri partner locali e le agenzie di viaggi. Guardando alle altre strutture, siamo molto interessati al segmento Mice e gruppi che hanno fatto registrare ottimi risultati nei nostri hotel di Ibiza e Formentera».

Tra i progetti di espansione, Palladium vorrebbe rafforzare la presenza anche nel Mediterraneo. Ci sono altre regioni italiane dove vorreste arrivare con i vostri hotel?

«Assolutamente sì. Abbiamo già valutato due o tre progetti a Roma che purtroppo non si sono realizzati. Nella Capitale vorremmo crescere con il marchio Bless, che sarebbe lusso a cinque stelle e di cui siamo molto orgogliosi. Nei nostri piani di espansione puntiamo su destinazioni urbane come Firenze e Milano, ma valutiamo anche strutture sul mare come a Porto Cervo in Sardegna. Insomma, l’Italia con la Grecia, è uno dei nostri obiettivi nell’area mediterranea».