Palladium, ora il Kantenah in Riviera Maya è un Family Selection

Novità per il Kantenah Resort & Spa, uno dei quattro hotel che compongono il resort gestito da Palladium Hotel Group in Riviera Maya, in Messico.

La catena alberghiera ha annunciato che la riapertura della struttura è prevista per il prossimo dicembre 2023 e coincide con l’avvento della proposta Family Selection in Rivera Maya. Il progetto rappresenta un investimento totale di 40 milioni di dollari.

Dopo questa apertura, saliranno a tre le strutture ricettive gestite da Palladium che includono questo concetto di alloggio esclusivo per famiglie con gestione personalizzata, che fino ad ora era presente solo presso Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa e Grand Palladium Vallarta Resort & Spa.

Sergio Zertuche, chief sales and marketing officer per Palladium Hotel Group, spiega: «Oltre alla ristrutturazione del Grand Palladium Kantenah Resort & Spa, in linea con la qualità della proposta di resort della Riviera Maya, l’apertura di Family Selection è una novità molto importante per i nostri ospiti. È una proposta con un’accoglienza eccezionale che ha riscontrato il favore di vari mercati come quello nordamericano, canadese, argentino, spagnolo o messicano».

Con questa nuova apertura, Family Selection aggiunge 169 suite alle 95 già esistenti a Vallarta e alle 180 in Costa Mujeres, per un totale di 471 suite gestite secondo il concetto che è proprio di questa formula. Si tratta di spazi pensati per le famiglie in viaggio, dove è possibile godere di servizi speciali, aree esclusive e attenzioni personalizzate.

«Con questa apertura, auspichiamo di continuare a contribuire all’attrazione del turismo nelle destinazioni di Rivera Maya, Costa Mujeres e Vallarta. Il nostro obiettivo è offrire alle famiglie un’esperienza premium. Inoltre, con Infinite Indulgence i nostri ospiti vivono davvero il concetto di lusso all inclusive», continua Zertuche.

Palladium Hotel Group, presente in Messico da più di due decenni, ha consolidato la sua posizione nel Paese con un totale di sette hotel, distribuiti in tre destinazioni, sotto i marchi Trs Hotels e Grand Palladium Resort & Spa.