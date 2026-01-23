Paola De Filippo lascia Sabre

23 Gennaio 10:32 2026

Cambio di casacca per Paola De Filippo. La manager, classe 1980, lascia il ruolo di amministratore delegato di Sabre Italia per assumere da febbraio quello di direttore generale della divisione italiana di Reed & Mackay, società di gestione globale di viaggi ed eventi del Gruppo britannico Navan.

Quest’ultimo, oggi quotato in Borsa e classificato da Btn Europe come quarta maggiore tmc in Europa, è in forte espansione nel nostro Paese, dove ha acquisito nel 2024 la storica Regent International Srl, agenzia specializzata in viaggi ed eventi aziendali fondata da Giovanni Tiradritto.

A quanto si apprende, De Filippo gestirà da Roma (ma l’azienda ha sede anche a Milano) lo sviluppo del business di Reed & Mackay in Italia, occupandosi tra l’altro dell’espansione del portafoglio clienti, della rete partner e delle implementazioni tecnologiche, vista l’ultraventennale esperienza in Sabre.

